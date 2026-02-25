La Mancomunitat de l’Horta Sud refuerza su equipo con ocho especialistas del Plan DANA Empleo

Un total de ocho personas especialistas en diferentes materias ha comenzado a trabajar en la Mancomunitat de l’Horta Sud como refuerzo a las tareas que se están desarrollando de apoyo a los municipios en la reconstrucción. El Plan DANA Empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, ha posibilitado estas contrataciones.

La Mancomunitat ha recibido 94.000 euros del segundo Plan DANA Empleo, que forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. Con esos fondos y a través de Labora, la institución ha contratado a ocho personas en las siguientes especialidades: orientación laboral (3), asesoría de empresas (1), sociología (1), geografía (1), periodismo (1) y turismo (1).

“Esta ayuda va a suponer un impulso a la actividad que estamos realizando y también un apoyo a los municipios ya que, entre otras cosas, nos ha permitido poner en marcha un servicio de asesoramiento laboral en siete poblaciones”, explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Las tres especialistas en la materia ya han comenzado a mantener entrevistas con personas desempleadas en los municipios que lo han solicitado: Albal, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picassent y Quart de Poblet. Estas técnicas refuerzan el trabajo de las Agencias de Desarrollo Local. La persona de Asesoría de Empresas trabaja en la sede de la Mancomunitat.

El grupo llegó a la Mancomunitat hace unos días y tuvo una entrevista con el presidente, José F. Cabanes / MHS

Las dos personas que han sido contratadas con especialidad de Sociología y Geografía completarán diversos estudios que ya se realizaron en 2025, con la colaboración de la Universitat de València y el profesor Toni Ariño. Para ello, previamente se han elaborado algunas fichas para encuestar a la población.

Por su parte, el técnico de Turismo ayudará a implementar al Plan Estratégico, especialmente ahora que la Diputación de Valencia ha confirmado que aportará 100.000 euros para las diferentes acciones, que se suman a los fondos propios de la Mancomunitat. Y el periodista contratado se integrará en el área de Comunicación.

quien les indicó la importancia de trabajar el equipo y de ser polivalentes, en un momento en el que los municipios demandan más servicios de la institución provincial y también el movimiento asociativo surgido tras la dana, como es el caso de las asociaciones de víctimas, los CLER o movimientos como Dones de l'Horta Sud.