Massamagrell impulsa una Agenda Urbana participativa para definir el futuro del municipio

﻿El Ayuntamiento de Massamagrell ha iniciado la elaboración de su Agenda Urbana con el apoyo de una subvención concedida por la Diputación de Valencia. Este documento estratégico permitirá planificar de forma ordenada el desarrollo del municipio en los próximos años, definiendo inversiones, prioridades y proyectos desde una visión sostenible y a largo plazo.﻿

﻿La Agenda Urbana servirá para estructurar el crecimiento de Massamagrell en ámbitos como la movilidad, la mejora del espacio público, la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la modernización de los servicios municipales. Además, alineará la planificación local con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los marcos estratégicos europeos, reforzando la capacidad del municipio para acceder a futuras convocatorias de financiación estatal y comunitaria.﻿

﻿Uno de los pilares fundamentales del proceso es la participación ciudadana. En este sentido, el ayuntamiento ha celebrado el “Mercado de las Ideas”, una dinámica abierta en la Plaza de la Constitución, coincidiendo con el Mercado Municipal, donde vecinos y vecinas pudieron compartir propuestas y señalar los principales retos del municipio.﻿

Consulta digital para la ciudadanía

﻿A esta acción se suma una consulta digital habilitada para recoger aportaciones, que ya ha superado el centenar de respuestas, reflejando el interés de la ciudadanía por formar parte activa en la definición del futuro de Massamagrell.﻿

﻿Paralelamente, el proceso cuenta con la implicación del personal técnico municipal y de las distintas concejalías, que trabajan en la identificación de necesidades, proyectos en marcha y actuaciones previstas, con el objetivo de elaborar un documento operativo, medible y adaptado a la realidad local.﻿

﻿El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha señalado que “la Agenda Urbana es una oportunidad para planificar con visión y responsabilidad el municipio que queremos dentro de diez o quince años. No se trata solo de gestionar el presente, sino de anticiparnos a los retos y definir un modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y pensado para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.﻿

﻿Por su parte, la concejala de Urbanismo, Nina Sepúlveda, ha explicado que “esta herramienta nos permitirá coordinar mejor las actuaciones municipales, priorizar inversiones y trabajar con criterios claros de sostenibilidad y eficiencia. Gracias al apoyo de la Diputación de Valencia, estamos desarrollando un proceso serio y estructurado que sentará las bases del Massamagrell del futuro”.﻿