Melani Jiménez (PSPV) quiere convertirse en la primera mujer en ser alcaldesa de Albal

En tiempos de democracia, nunca una mujer ha dirigido el Ayuntamiento de Albal. Algo que espera poder cambiar Melani Jiménez. Esta orientadora pedagógica de 36 años, madre de una niña de 9 años, se presenta como candidata a las elecciones de 2027 por el PSPV. Tras la renuncia de Ramón Marí a su acta de concejal hace justo un año, el histórico líder socialista de Albal, alcalde durante 20 años, ha dado el relevo a Melani Jiménez. No es una desconocida. Fue concejala de Educación e Igualdad en las dos últimas legislaturas gobernadas por el PSPV. Ahora sigue en la oposición.

Su vocación política le viene de pequeña, cuando su padre ya le llevaba a los mítines, "siempre del Partido Socialista", apunta. No en vano en 2011 se afilió a las Juventudes Socialistas, donde llegó a ser Secretaria General hasta los 31 años, edad tope, donde ya pasó a la Agrupación Local. "He sido la típica niña que lo debatía y discutía todo de pequeña, esto me viene de siempre".

Ramón Marín da el relevo a Melani Jiménez en el PSPV de Albal. / PSPV

Por eso cuando Ramón Marí pidió candidatos en otoño para presentar su candidatura, Melani lo tuvo claro y se presentó, fue la única, y obtuvo un respaldo del cien por cien. "Lo que me hizo dar el paso fue la ilusión, el intentar llevar a cabo esas ideas que tienes en tu pueblo. Llevo muchos años en el partido, ocho años de concejala de Educación e Igualdad, conozco la administración y he considerado que era el momento de regenerar mi propio partido y darle a Albal lo que puede ofrecer el PSPV, mirando el futuro", señala Melani Jiménez, a quien le gusta la idea de ser la primera mujer en coger la vara de mando. "En Albal siempre los puestos de poder han sido ostentados por hombres, quiero demostrar que las mujeres también podemos estar al frente", confiesa.

Aval de Ramón Marí

Un techo de cristal que Ramón Marí está encantado de que Melani Jiménez pueda romper. “El PSPV tiene una candidata mujer, joven, que yo ya dije que era para de dar este paso, porque siempre han sido hombres en la alcaldía de Albal. Tenemos grandes esperanzas en ella, porque el actual gobierno -un tripartito entre -PP, Avant Albal y Vox-no lo está haciendo bien, le falta empuje, está perdiendo subvenciones y no han sabido afrontar la dana, se necesita un cambio".

La corporación socialista. / PSPV

Por su parte, Melani Jiménez espera "recuperar la confianza que llevó al PSPV a ser el partido más votado, aunque el final no pudiéramos gobernar. Estamos aquí para ofrecerles lo mejor de nosotros mismos, somos gente que escucha, que somos cercanos a las personas, y luego somos capaces de demostrar y devolver la confianza que han depositado en nosotros", concluye Melani Jiménez.