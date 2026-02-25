Mislata remodela las pistas de atletismo de la Canaleta

El Ayuntamiento de Mislata ha completado la remodelación de las pistas de atletismo de La Canaleta, denominadas ‘Pistas de Atletismo Inmaculada Francisco Miralles’, en honor a la primera atleta internacional mislatera, una actuación que ya permite disfrutar de una instalación renovada para la ciudadanía y los clubes deportivos del municipio.

La mejora responde a una demanda histórica del Club de Atletismo Fent Camí y supone un paso adelante en la modernización de unas infraestructuras clave para el atletismo local.

Homologación para acoger competiciones

En los próximos meses, el consistorio prevé avanzar hacia la homologación singular de la pista, con el objetivo de que Mislata pueda acoger competiciones oficiales y seguir elevando el nivel de sus instalaciones deportivas. La hoja de ruta municipal contempla, además, nuevas intervenciones como la renovación de los vestuarios y otras mejoras complementarias.

Con motivo de la finalización de esta primera actuación, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, junto a miembros de la corporación municipal, visitó la instalación y recorrió las pistas mientras los y las atletas entrenaban, comprobando sobre el terreno el resultado de la mejora y las necesidades futuras del complejo.

"Durante décadas, estas pistas necesitaban una renovación integral que no llegaba. Hoy podemos decir que esa etapa de inacción ha quedado atrás. Y somos conscientes de que queda mucho por hacer… pero lo vamos a atajar con la mayor urgencia, con el compromiso de que nuestro deporte es un pilar fundamental para construir la gran ciudad que somos", señaló Bielsa.

Logros del club de atletismo local

Esta actualización llega, además, en un momento especialmente positivo para el atletismo de Mislata. El Club de Atletismo Fent Camí se ha proclamado subcampeón en el Campeonato de España de Short Track, celebrado el pasado 14 de febrero en València, sumando un nuevo hito para el atletismo de nuestra ciudad.

Con este resultado, el Fent Camí consolida su posición como uno de los equipos de referencia del atletismo valenciano, gracias al talento, el esfuerzo y la implicación de sus atletas, y ampliando un palmarés destacado en esta competición, con varias medallas nacionales acumuladas en los últimos años.