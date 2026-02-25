Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València

La movilidad en l'Horta Sud se prepara para una transformación histórica. La Generalitat Valenciana ha presentado el estudio informativo de la nueva plataforma de transporte que conectará Xirivella, Alaquàs y Aldaia con la capital del Turia, cuya pieza clave será la construcción de un nuevo puente paralelo a las vías del tren pero totalmente independiente de estas.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 30 millones de euros, busca ofrecer una alternativa real y competitiva al vehículo privado, evitando que el transporte público sufra los constantes cuellos de botella de la autovía A-3.

La infraestructura central será un viaducto de 13 metros de ancho que sobrevolará el nuevo cauce. Según los detalles técnicos del proyecto, el puente será de uso exclusivo para el transporte público, aunque incorporará un carril bici de entre 3 y 4 metros para fomentar la movilidad no motorizada.

"A la espera de la mejora de cercanías y del metro, esta propuesta es más rápida y mejorará reducir ese 70 % de uso de vehículo privado, nada apto en estos tiempos", señala el vicepresidente Vicente Martínez Mus.

¿Autobús o Metrovalencia?

Una de las grandes ventajas de esta plataforma es su capacidad de adaptación. Aunque inicialmente está diseñada para los autobuses de la ATMV (Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia) o sistemas de alta capacidad tipo BRT (autobuses rápidos de plataforma baja), la estructura está preparada para una futura implantación de tranvía si la demanda así lo requiriese.

El trazado no se limitará a cruzar el río. Se prevé que el recorrido continúe por la Avenida de las Tres Cruces hasta conectar con la Avenida del Cid, facilitando así el trasbordo con la red de Metrovalencia y dando servicio directo al Hospital General, un punto neurálgico para los vecinos de los tres municipios afectados.

Próximos pasos

El proyecto, desarrollado por la consultora WSP Spain, entrará ahora en fase de información pública para que los ayuntamientos y colectivos puedan realizar sus aportaciones. La ejecución por fases permitirá que la primera conexión entre Xirivella y Valencia sea una realidad en plazos mucho más cortos que los que exigiría una ampliación de la red de metro subterránea.

Con esta obra, la Generalitat espera no solo mejorar las frecuencias y la velocidad comercial del transporte público, sino también "oxigenar" la entrada a València por la zona oeste, beneficiando indirectamente a otras localidades como Quart de Poblet o Mislata al liberar de carga de tráfico los accesos principales.