El nuevo sistema de emergencias de Paterna medirá la humedad, detectará humo y controlará los cañones de agua
La policía local se forma en esta nueva herramienta que centralizará toda la información en caso de alerta meteorológica
La Policía Local de Paterna ha iniciado la formación de sus mandos y agentes en Avispat, el nuevo sistema inteligente de gestión de emergencias diseñado específicamente para la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar la coordinación operativa y optimizar la respuesta ante cualquier situación de riesgo en el término municipal.
La escuela de formación de la Policía Local está impartiendo estas sesiones especializadas para garantizar que todo el operativo policial conozca en profundidad esta innovadora herramienta tecnológica, que integra en una única plataforma múltiples aplicaciones y recursos avanzados.
Anticipar escenarios de riesgo
Avispat reúne diferentes sistemas inteligentes que permiten anticipar escenarios de riesgo y actuar con mayor rapidez y precisión. Entre sus principales funcionalidades destacan los sensores instalados en el suelo que registran parámetros de humedad para activar riegos preventivos; el sistema de detección de humo Centinel; las cámaras de observación y vigilancia estratégica, así como los drones conectados en tiempo real y visibles desde el Centro de Coordinación Operativo Local (Cecopal), el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y los dispositivos móviles de servicio.
Asimismo, la plataforma incorpora el registro y análisis de datos para la evaluación de estrategias en función de fenómenos meteorológicos y la simulación de incendios según condiciones climatológicas. También permite la identificación inmediata de centros escolares, residencias de mayores, puntos de encuentro y circuitos de emergencia, e integra el sistema de disparo de cañones de agua Guardian con control exhaustivo del volumen de agua y supervisión permanente de su funcionamiento.
Innovación aplicada a la seguridad
A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "seguimos apostando por la innovación aplicada a la seguridad ciudadana. Avispat es una herramienta creada para nuestra ciudad que nos permite anticiparnos a los riesgos, coordinar mejor los recursos municipales y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia, protegiendo a nuestros vecinos y vecinas y nuestro entorno natural".
Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que "esta inversión en tecnología demuestra que en Paterna trabajamos desde la planificación y la prevención. Avispat nos permite actuar con más rapidez, más coordinación y más precisión, reforzando la preparación de nuestros agentes y situando a nuestra Policía Local a la vanguardia en la gestión inteligente de emergencias".
Centralizar la información en tiempo real
El Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre ha señalado que "Avispat supone un avance decisivo en la gestión de emergencias, ya que nos permite centralizar toda la información operativa en tiempo real, anticipar escenarios de riesgo y coordinar con mayor eficacia los recursos desplegados sobre el terreno. Esta herramienta mejora los tiempos de respuesta y refuerza la seguridad tanto de la ciudadanía como de nuestros agentes de policía".
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna quiere continuar avanzando en su modelo de ciudad segura, resiliente y preparada ante fenómenos meteorológicos adversos y posibles emergencias, apostando por lo que ellos denominan como la innovación tecnológica como clave para la protección de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población