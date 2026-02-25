El nuevo sistema de emergencias de Paterna medirá la humedad, detectará humo y controlará los cañones de agua

La Policía Local de Paterna ha iniciado la formación de sus mandos y agentes en Avispat, el nuevo sistema inteligente de gestión de emergencias diseñado específicamente para la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar la coordinación operativa y optimizar la respuesta ante cualquier situación de riesgo en el término municipal.

La escuela de formación de la Policía Local está impartiendo estas sesiones especializadas para garantizar que todo el operativo policial conozca en profundidad esta innovadora herramienta tecnológica, que integra en una única plataforma múltiples aplicaciones y recursos avanzados.

Anticipar escenarios de riesgo

Avispat reúne diferentes sistemas inteligentes que permiten anticipar escenarios de riesgo y actuar con mayor rapidez y precisión. Entre sus principales funcionalidades destacan los sensores instalados en el suelo que registran parámetros de humedad para activar riegos preventivos; el sistema de detección de humo Centinel; las cámaras de observación y vigilancia estratégica, así como los drones conectados en tiempo real y visibles desde el Centro de Coordinación Operativo Local (Cecopal), el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y los dispositivos móviles de servicio.

Asimismo, la plataforma incorpora el registro y análisis de datos para la evaluación de estrategias en función de fenómenos meteorológicos y la simulación de incendios según condiciones climatológicas. También permite la identificación inmediata de centros escolares, residencias de mayores, puntos de encuentro y circuitos de emergencia, e integra el sistema de disparo de cañones de agua Guardian con control exhaustivo del volumen de agua y supervisión permanente de su funcionamiento.

Innovación aplicada a la seguridad

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "seguimos apostando por la innovación aplicada a la seguridad ciudadana. Avispat es una herramienta creada para nuestra ciudad que nos permite anticiparnos a los riesgos, coordinar mejor los recursos municipales y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia, protegiendo a nuestros vecinos y vecinas y nuestro entorno natural".

Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que "esta inversión en tecnología demuestra que en Paterna trabajamos desde la planificación y la prevención. Avispat nos permite actuar con más rapidez, más coordinación y más precisión, reforzando la preparación de nuestros agentes y situando a nuestra Policía Local a la vanguardia en la gestión inteligente de emergencias".

Centralizar la información en tiempo real

El Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre ha señalado que "Avispat supone un avance decisivo en la gestión de emergencias, ya que nos permite centralizar toda la información operativa en tiempo real, anticipar escenarios de riesgo y coordinar con mayor eficacia los recursos desplegados sobre el terreno. Esta herramienta mejora los tiempos de respuesta y refuerza la seguridad tanto de la ciudadanía como de nuestros agentes de policía".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna quiere continuar avanzando en su modelo de ciudad segura, resiliente y preparada ante fenómenos meteorológicos adversos y posibles emergencias, apostando por lo que ellos denominan como la innovación tecnológica como clave para la protección de la ciudadanía.