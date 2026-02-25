La ONCE deja un premio millonario en un municipio de l'Horta
Mª José Martínez Peña es la vendedora que ha repartido suerte con el sorteo ‘Rasca Mega Millonario’
S. G.
La suerte ha tocado en un municipio de l'Horta Nord con un gran premio de 1.000.000 de euros en el 'Rasca Mega Millonario' de la ONCE. La vendedora responsable de llevar la fortuna ha sido Mª José Martínez Peña, afiliada a la ONCE y con ocho años de experiencia en la venta de cupones.
Lo ha hecho desde su punto de venta ubicado en el quiosco de la Plaza Puerta del Sol, número 11 de La Canyada, en Paterna. Este quiosco, conocido por ser un punto habitual, se convierte ahora en un lugar estratégico para los vecinos y vecinas, ya que ha sido el canal por el que la fortuna ha llegado a uno de ellos.
Política de juego responsable
El 'Rasca Mega Millonario', que se comercializa a 10 euros por boleto, ofrece la posibilidad de ganar desde premios menores hasta el millón de euros, a través de sus múltiples modalidades de juego, incluyendo coincidencia de números, símbolos especiales y un área Bonus. Este juego es parte de la amplia oferta de la ONCE, reconocida por su carácter social, seguro y responsable, con estrictos controles para prevenir el juego descontrolado y la venta a menores de edad.
La entrega de este premio pone de manifiesto la función social de la ONCE, que no solo reparte ilusión y fortuna, sino que también promueve la inclusión y el apoyo a personas con discapacidad, gracias a la red de más de 21.000 vendedores que trabajan por toda España.
