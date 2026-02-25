La Policía Local de Albal rescata a un perro con las orejas amputadas

La Policía Local de Albal ha abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal tras localizar a un cachorro en la vía pública con las orejas amputadas.

El hallazgo se produjo después de que una vecina del municipio encontrara al animal deambulando solo por la calle y alertara a las autoridades. Los agentes acudieron al lugar y, tras comprobar el estado del cachorro, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Según han informado fuentes policiales, las pesquisas permitieron identificar al supuesto propietario del animal, contra el que se han abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal.

El cachorro pertenece a una raza considerada potencialmente peligrosa (PPP). En algunos sectores, a este tipo de perros se les practica el corte de orejas —e incluso de la cola— con fines estéticos o para modificar su apariencia. Estas prácticas, prohibidas por la legislación vigente en España salvo por razones estrictamente veterinarias, buscan alterar la imagen del animal e impedir que puedan percibirse con claridad señales relacionadas con su estado de ánimo.

Tras su rescate, el cachorro fue trasladado a una protectora de animales, donde recibió atención inmediata. Después de la correspondiente valoración veterinaria, se emitió el informe que ha permitido formalizar la apertura de diligencias contra el presunto responsable.

Tipificado en el Codigo Penal

Las autoridades recuerdan que el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión, multa e inhabilitación para la tenencia de animales.

El cachorro permanece actualmente bajo el cuidado de la protectora, a la espera de su evolución y de que se determine su futuro.