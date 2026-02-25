La primera pasarela sobre el barranco del Poyo reconstruida por el Estado en Picanya tras la dana abrirá en marzo

La nueva pasarela María Cambrils de Picanya abrirá de nuevo el paso a peatones en el mes de marzo. Así lo ha confirmado el alcalde de Picanya, Josep Almenar, durante la visita a las obras con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La estructura, que se está reconstruyendo con fondos del Gobierno de España, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y una longitud de 82 metros con un ancho de la plataforma de cinco metros, que permitirá tener un carril bici y una zona de acera.

Esta es la primera pasarela que se reconstruirá por completo tras el paso de la dana en Picanya; una de las tres pasarelas y dos puentes que está volviendo a levantar el ejecutivo central tras el paso de la dana hace más de un año y una infraestructura que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana junto a Almenar.

Sara Fernández

Durante la atención a medios, los representantes políticos han precisado que las obras van a buen ritmo y esperan que esta pasarela, simbólica por protagonizar la primera imagen que resumía la magnitud de la catástrofe ese 29 de octubre, esté abierta al público en marzo, probablemente después de Fallas. Bernabé ha señalado que esta pasarela fue el símbolo de la tragedia más grande que ha sufrido la Comunitat Valenciana. “Toda España vio cómo caía esta pasarela fue el que hoy se convierte en un símbolo de la reconstrucción y la capacidad de resiliencia y mejora de toda la ciudadanía que quiere salir adelante”.

Trabajos de colocación de la estructura central de la nueva pasarela Maria Cambrils en Picanya. / L-EMV

Para el alcalde de Picanya, Josep Almenar, "las obras llevan su curso, van bien y esta pasarela será la primera que se acabe y la inauguraremos en Fallas, o a lo largo del mes de marzo”.

Fin del puente militar provisional

El puente militar, provisional, fue el primero en realizarse y conectó las dos partes de Picanya en un tiempo récord. Próximamente y una vez abierta la pasarela María Cambrils, se retirará el puente de las Fuerzas Armadas para recuperar el paso de vehículos y conectar ambas orillas del barranco.

Picanya es un pueblo en constante reconstrucción. El sonido de las máquinas trabajando es una banda sonora que se repite y convive con algunas huellas de la catástrofe que todavía están congeladas en el tiempo. Hay casas con “bocados” de la riada desbocada del 29 de octubre de 2024 y puertas de garajes levantadas por el agua. Esperan la demolición de las mismas, que va lenta y requiere todo un proceso burocrático.

Muchas aceras están levantadas y las hormigoneras forman parte del paisaje dentro de un barranco que ya tiene nueva vegetación espontánea en algunos puntos, la vida siempre se abre paso.