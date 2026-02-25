Quart de Poblet insta a Justicia a reforzar los juzgados ante la sobrecarga de trabajo

El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, instar a la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana a dotar de "manera inmediata" de más recursos humanos y materiales a los juzgados del municipio, ante la grave situación de sobrecarga que sufren actualmente y que está afectando de forma directa a la ciudadanía.

El acuerdo plenario recoge la necesidad de que, mientras se materializa la puesta en funcionamiento de la cuarta plaza judicial prevista para 2026 por el Ministerio de Justicia, se adopten medidas urgentes de refuerzo que garanticen un servicio público de justicia ágil, eficaz y de calidad.

El ministerio confirmó recientemente la previsión de entrada en funcionamiento de la plaza número 4 de la Sección Única, Civil y de Instrucción, del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet, en el marco del Proyecto de Real Decreto de creación de 500 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026, en desarrollo de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde abril de 2025.

No obstante, hasta que dicha unidad sea una realidad, el ayuntamiento considera imprescindible que la conselleria asuma sus competencias en materia de medios personales y materiales, reforzando de "forma inmediata" las plantillas y dotaciones actuales.

Aumento de la carga de trabajo

Durante la sesión plenaria se puso de manifiesto que en los últimos meses han desaparecido varios refuerzos de personal que estaban operativos, lo que ha provocado un incremento de la carga de trabajo en los Juzgados de Quart de Poblet y Manises, que supera el 200 %. La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, asegura que esta situación "está generando dilaciones, dificultades organizativas internas e incluso la suspensión de actuaciones judiciales ya señaladas, con el consiguiente perjuicio para vecinos y vecinas".

Asimismo, el concejal de Planificación Económica y Hacienda, Nacho Rabanaque, ha trasladado la preocupación por la posible finalización de refuerzos vinculados a procedimientos civiles relacionados con reclamaciones aeroportuarias, “cuya carga de trabajo podría recaer íntegramente sobre unas plantillas ya tensionadas”.

El Ayuntamiento recuerda que la Generalitat Valenciana es la administración competente para proveer a los juzgados de los medios necesarios para el correcto desempeño de su función, y subraya que la ciudadanía de Quart de Poblet no puede recibir un servicio judicial en condiciones de desigualdad respecto a otros partidos judiciales.

Falta de refuerzos durante la dana

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha puesto de relieve la falta de refuerzos durante el periodo de la dana, cuando los juzgados de Quart de Poblet no recibieron apoyo adicional por parte de la conselleria, a diferencia de lo ocurrido en otros municipios afectados. El ayuntamiento considera que esta situación supuso un agravio comparativo y dejó a los órganos judiciales locales en una situación de especial vulnerabilidad en un momento de alta complejidad.

El propio Rabanaque insiste en que la administración autonómica debe asumir sus competencias y garantizar que la unidad judicial cuente con los medios necesarios desde el primer momento. “No basta con autorizar una nueva unidad, es imprescindible que cuente con todos los recursos para que pueda prestar un servicio público de calidad”.

Bajo estos preceptos, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la defensa de unos servicios públicos de calidad y continuará vigilante para que la voluntad expresada en los textos normativos se traduzca en hechos concretos que mejoren la atención a la ciudadanía.