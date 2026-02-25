Torrent dará dos charlas para fomentar las relaciones respetuosas entre adolescentes

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrent, dirigida por Santiago Calatayud, ha organizado dos charlas formativas dirigidas a familias y profesionales con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para fomentar relaciones saludables entre adolescentes, basadas en el respeto, la empatía y el buen trato entre iguales. Ambas sesiones se realizarán en el Centro de Información Juvenil (CIJ) de Torrent los días 2 y 3 de marzo bajo previa inscripción a través de su página web.

Estrategias para familias

Bajo el título “Relaciones respetuosas entre iguales. Cómo abordarlas con adolescentes desde el ámbito familiar”, la primera sesión se celebrará el 2 de marzo a las 10.45 horas, con una duración aproximada de 90 minutos. La actividad, gratuita, está orientada a padres y familiares interesados en conocer recursos que les permitan acompañar a sus hijos en la construcción de relaciones sanas, tanto de amistad como de pareja, contribuyendo así a su bienestar emocional.

Estrategias para educadores

La segunda charla, “Conectar con adolescentes y tratar el tema del respeto en las relaciones de pareja y de amistad”, tendrá lugar el 3 de marzo a las 17:15 horas, también con una duración aproximada de 90 minutos y con carácter gratuito. Esta sesión está destinada a profesionales que trabajan con adolescentes, ya sea en el ámbito laboral o escolar. Durante el encuentro se abordarán herramientas útiles para tratar con jóvenes cuestiones sensibles como la importancia del buen trato, el respeto y la empatía en sus relaciones personales, aspectos fundamentales para prevenir conflictos tanto en espacios educativos como en las relaciones de pareja.

Ambas charlas serán impartidas por Beatriz Villareal, maestra y pedagoga, fundadora de Ayni Infancia, un equipo profesional comprometido en el bienestar infantil y adolescente, especializado en la formación en crianza respetuosa y en el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

El concejal de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Torrent, Santiago Calatayud, ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas, señalando que “la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la identidad y en la forma de relacionarse con los demás”. Por este motivo, Calatayud ha remarcado que desde el Ayuntamiento de Torrent “queremos acompañar tanto a las familias como a los profesionales para que dispongan de herramientas que les permitan abordar con seguridad y sensibilidad cuestiones que afectan directamente al bienestar emocional de nuestros jóvenes”.

Asimismo, el concejal de estas áreas ha subrayado que hablar de respeto, empatía y buen trato no es solo una cuestión educativa, sino una inversión en convivencia y prevención: “Si trabajamos estos valores desde la familia y los espacios educativos, estaremos contribuyendo a prevenir situaciones de conflicto y relaciones dañinas en el futuro”, ha insistido Santiago Calatayud.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su compromiso con la promoción de una educación emocional sólida y la prevención de dinámicas relacionales perjudiciales en la adolescencia, apostando por la formación como herramienta clave para fortalecer el entorno familiar y educativo.