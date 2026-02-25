Torrent libra del fuego a un santo y un fraile

Torrent ya conoce los ninots indultats de la sección de Especial que se salvarán del fuego en las Fallas 2026 tras el veredicto anunciado, este martes, en la inauguración de la Exposición del Ninot en la Sala Cívica de l’Antic Mercat. El indulto infantil ha sido para la Falla Plaça Sant Roc, mientras que el indulto mayor se lo lleva la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve, en una edición marcada por el alto nivel artístico y mensajes con carga social.

La muestra, que reúne ninots grandes e infantiles de las 28 comisiones falleras de la ciudad, estrena además este año una nueva disposición para mejorar el recorrido y la visibilidad de las escenas. Antes de la apertura al público, las falleras mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, junto a sus Cortes de Honor, realizaron una visita previa acompañadas por la alcaldesa, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez.

Un indulto infantil con sabor a tradición torrentina

El Ninot Indultat Infantil 2026 (Falla Plaça Sant Roc) es una obra del artista Santi Muñoz con guion de Javier Serer. La escena rinde homenaje al arroz “rossejat” y recrea el ambiente festivo del 3 de febrero, Sant Blai, con el santo rodeado de ingredientes del plato y el tradicional gaiato bendecido en la parroquia de Sant Lluís Bertran.

Integrantes de Sant Roc con su ninot indultat de Sant Blai. / A. T.

Es el segundo ninot infantil indultado que logra esta comisión, reforzando su apuesta por las raíces locales.

Un ninot mayor con mensaje: salud mental y dignidad

El Ninot Indultat Mayor 2026 ha sido para la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve, con una escena del monumento “Estem de remat”, del artistaGrego Acebedo. La pieza representa al fraile mercedario Joan Gilabert Jofré, impulsor en 1409 del Hospital de Ignoscents, Folls e Orats, considerado precedente del actual Hospital General de València. La escena pone el foco en la importancia de la salud mental y reivindica el respeto y la dignidad de quienes la padecen.

Presidente y falleras mayores de Cronista con el ninot indultat del Pare Jofré. / A. T.

Durante el acto, la alcaldesa destacó la Exposición del Ninot como reflejo del “talento y la pasión” de las comisiones, mientras que el concejal de Cultura, Aitor Sanchez, subrayó su valor como actividad cultural abierta a toda la ciudadanía, con impulso a visitas escolares y material didáctico. Folgado destacó que “se proyecta la identidad de Torrent a través del arte fallero".

Folgado felicitó a todas las comisiones participantes y especialmente a las ganadoras, asegurando que "año tras año el nivel artístico crece y eso consolida las Fallas de Torrent como un referente cultural y festivo". Por su parte, Sánchez subrayó que esta muestra "no es solo una antesala de la plantà, sino una actividad que "permite conocer de cerca el trabajo de los artistas y entender el mensaje de cada monumento".

El veredicto y premios por secciones

Ninot Indultat Infantil 2026: Falla Plaça Sant Roc

Ninot Indultat Mayor 2026: Falla Cronista Vicent Beguer Esteve

Premios Ninot Infantil

Sección Tercera: Falla Camí Reial

Sección Segunda: Falla Saragossa – Parc Central

Sección Primera: Falla San Gregori

Sección Especial: Falla Plaça Sant Roc

Premios Ninot Mayor

Sección Tercera: Falla El Molí

Sección Segunda: Falla Nicolau Andreu

Sección Primera: Falla San Valeriano

Sección Especial: Falla Cronista Vicent Beguer Esteve

Concurso de Maquetas

Modalidad Mayores: Falla Avinguda

Modalidad Infantiles: Falla Carrer Benemèrita Guàrdia Civil

Fechas y horarios de visita

La Exposición del Ninot podrá visitarse hasta el 13 de marzo, de lunes a sábado por la mañana, y también martes y viernes por la tarde, como antesala clave de la cuenta atrás hacia la plantà en Torrent.