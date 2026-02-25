El Tribunal Supremo desestima el recurso sobre les Moles y el paraje de Paterna no se integrará en el parque natural

El paraje de Les Moles en Paterna, uno de los enclaves naturales periurbanos del área metropolitana de València, seguirá fuera del ámbito de protección del Parc Natural del Túria tras el último pronunciamiento del Tribunal Supremo. La sentencia 194/2026, de 19 de febrero, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Acció Ecologista-Agró contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló, para el término municipal de Paterna, la ampliación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobada por el decreto autonómico 112/2021 del Consell para incluir este espacio.

Cabe recordar que tanto la mercantil Intu-Eurofound como el Ayuntamiento de Paterna recurrieron, en 2022, la ampliación del PORN que incluía estos espacios naturales, sobre los que pesaba la amenaza de construcción de un centro comercial, algo que finalmente se descartó al enterrarse el proyecto. El consistorio que preside el alcalde Juan Antonio Sagredo alegó que si la idea central de la revisión del PORN era "mejorar la conectividad entre diferentes elementos naturales considerando el río Turia como un eje principal que actuaría como pasillo ecológico, este objetivo se ve interrumpido por las áreas urbanas o infraestructuras existentes en Les Moles".

El ayuntamiento optaba por paraje municipal

El gobierno socialista pretendía que la zona se protegiera con la figura de paraje natural municipal. Así lo aseguró cuando el TSJCV le dio la razón al ayuntamiento al considerar, en junio de 2023, que el PORN del Parc Natural del Túria no es la herramienta adecuada para proteger Les Moles. El fallo argumentaba que "estimamos que no se ha acreditado la continuidad de la infraestructura verde dado que se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes".

Ante esta sentencia llegaron los recursos de casación ante el TS presentados por Acció Ecologista-Agró. Y ahora el Supremo, en su fallo, avala al tribunal valenciano, entrando a resolver una cuestión clave para muchos espacios "isla" rodeados de infraestructuras: qué peso tiene la fragmentación física (autovías, suelo urbano, infraestructuras) cuando se pretende proteger un sistema natural. Y fija una respuesta matizada: la discontinuidad física “no necesariamente” supone discontinuidad ecológica, pero sí puede convertirse en un obstáculo cuando sea “tan importante” que afecte de forma relevante a la continuidad ecológica del propio sistema, algo que debe decidirse caso por caso y, sobre todo, en función de la prueba valorada en instancia (en este caso del tribunal valenciano), que no puede reabrirse en casación.

Por qué el Supremo mantiene la desprotección en Paterna

En este procedimiento, la Sala recuerda que el TSJCV consideró determinante que el ámbito incorporado en Paterna —que el decreto trataba como "Les Moles", pero que englobaba varias partidas (entre ellas Cova de la Mel, Rabosar, Ciscar y Pixadors)— no cumplía los criterios de conectividad y continuidad que guiaban la ampliación del PORN del Túria.

El tribunal valenciano apreció que el paraje quedaba interrumpido por áreas urbanas e infraestructuras, y que solo una de las cinco partidas presentaba un valor ecológico notable. Con esa base, el Supremo concluye que no es irrazonable excluir del PORN un ámbito "no unido" al área cuya continuidad ecológica busca preservar la ampliación del parque natural del Turia.

La sentencia también subraya un principio de jerarquía que suele pasar desapercibido en estos conflictos: el planeamiento urbanístico no condiciona al territorial-ambiental, sino al revés, aunque admite que, si un enclave no encaja en un PORN por razones de sistema y conectividad, puede protegerse por otras vías, incluida la ordenación urbanística, para salvaguardar valores ambientales concretos.

Agró: “Duro golpe" y posible recurso al Constitucional y a Europa

La lectura de Acció Ecologista-Agró y de la Coordinadora per a la Protecció de Les Moles es radicalmente distinta. En su análisis del fallo del Alto Tribun"al, el colectivo ecologista denuncia que el fallo supone un "grave retroceso ambiental” y advierte de que la exclusión del PORN “podría abrir la puerta a la urbanización” de este espacio. Sitúan la extensión del paraje en torno a “cerca de 500 hectáreas” y lo describen como “isla de biodiversidad”, “corredor ecológico” y “refugio climático” para Paterna y municipios colindantes, tras más de una década de movilización ciudadana.

Agró considera especialmente preocupante que se haya rechazado un informe pericial de un profesor de la Universitat de València que —según la organización— reconocía el valor ambiental del conjunto, y remarca que la mercantil Intu-Eurofund no habría aportado un peritaje alternativo. Además, la Coordinadora tacha de "incoherente" el resultado al entender que el Supremo admite que la fragmentación física no implica aislamiento ecológico, pero aun así mantiene la salida de les Moles del paraje natural protegido.

El colectivo ecologista anuncia que estudia llevar el asunto al Tribunal Constitucional y a instancias europeas, y que mantendrá la presión social e institucional: “Cada metro de este paraje será defendido en los tribunales, en las instituciones y en la calle”, señalan en su comunicado.

Un conflicto que no se cierra

Aunque la sentencia del Supremo es firme y no admite recurso, el futuro de Les Moles queda ahora más ligado que nunca a las decisiones de planeamiento y gestión local y autonómica. En paralelo al frente judicial, la movilización vecinal y ecologista —visible en concentraciones y actos reivindicativos en el propio paraje desde una década— apunta a que el pulso por el último gran espacio natural periurbano de Paterna seguirá en el terreno político, técnico y social.