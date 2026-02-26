Alcàsser y Silla estarán unidas por una nueva vía ciclopeatonal de 265 metros

La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha sacado a licitación las obras del nuevo itinerario de permeabilización y conexión ciclopeatonal entre Alcàsser y Silla, una actuación que, según la conselleria, tienen el "objetivo de mejorar la movilidad entre los municipios y terminar con el aislamiento que provocan diferentes infraestructuras como carreteras y vías de tren".

El proyecto, impulsado por la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre, cuenta con un presupuesto de 5.683.711,73 euros y un plazo de ejecución de 16 meses desde la adjudicación de los trabajos. La intervención mejorará la comunicación no motorizada entre los municipios del entorno y reforzará la conexión con sus áreas industriales y con València.

En definitiva, la actuación tiene como objetivo desarrollar una conexión ciclopeatonal segura y sostenible entre las poblaciones de Picassent, Alcàsser y Silla, dando respuesta a los problemas de comunicación existentes y superando el ‘efecto barrera’ que generan las principales infraestructuras viarias y ferroviarias del entorno, como la autovía A-7, la línea de Alta Velocidad Española, la autovía V-31 y la red de cercanías.

Plataforma de 3,4 kilómetros

El proyecto prevé la construcción de una plataforma ciclopeatonal de 3,4 kilómetros de longitud, encajada principalmente en el viario urbano, que permitirá permeabilizar tanto la línea del AVE como la V-31. Con ello, los vecinos dispondrán de un acceso más directo a servicios de transporte, sanitarios y educativos, además de a los polígonos industriales de la zona.

El itinerario arrancará junto a la doble pasarela existente sobre el barranco de Picassent, en término de Alcàsser, y finalizará en el polígono industrial L’Aliaga, en Silla, donde enlazará con el carril bici de la avenida Espioca, actualmente en construcción. A su paso por Alcàsser, el trazado bordeará el casco urbano por el sur.

En los tramos urbanos con acera se redistribuirá la sección de calzada y aparcamiento para habilitar el carril bici, mientras que en las zonas no urbanizadas se ejecutarán tanto el carril ciclista como el andén peatonal.

El carril bici contará con un ancho libre de 2,50 metros y se situará al mismo nivel que la calzada, separado mediante bordillo discontinuo. En el polígono L’Aliaga, donde el tráfico pesado es más intenso, se proyecta a nivel de acera para ofrecer mayor protección a los ciclistas.

Pasarela de 265 metros

Uno de los elementos singulares del proyecto será la pasarela sobre las vías del ferrocarril y la V-31, que alcanzará los 265 metros de longitud en su tramo central. Estará formada por diez vanos de entre 20 y 38 metros y dispondrá de un ancho libre de 3,50 metros, cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad.

En ambos extremos se habilitarán rampas de acceso —una en el lado de Alcàsser y otra en el de Silla— y, además, en el término de Alcàsser se construirá una escalera para facilitar la conexión con el polígono industrial L’Alter. El proyecto incluye también la iluminación de todo el recorrido y su enlace con la ciclo-ruta CR-34, paralela a la línea de Alta Velocidad y conectada con el itinerario peatonal-ciclista Torrent-Picanya-València.

Esta actuación se enmarca en la apuesta de la Generalitat por fomentar los diferentes tipos de movilidad y que, entre otros, contempla la definición de una red estructurada de itinerarios para fomentar los modos de transporte no motorizados, identificar cuellos de botella y priorizar actuaciones que eliminen barreras físicas entre municipios.