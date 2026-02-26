Alfafar acelera la reconstrucción del alcantarillado tras la dana: 14 obras ya completadas y 42 obras previstas

Alfafar sigue dando pasos en la reconstrucción de sus infraestructuras básicas tras los daños provocados por la riada de 2024, con el foco puesto en una de las “líneas rojas” para reducir el riesgo de futuras inundaciones: el alcantarillado. El Ayuntamiento ha reforzado su estrategia de prevención ante episodios de lluvias intensas, combinando obras hidráulicas, planificación urbana y medidas de adaptación climática.

La intervención más inmediata se centra en la reconstrucción y modernización de la red de alcantarillado, un plan desarrollado en colaboración con Hidraqua que incluye 42 actuaciones repartidas por el municipio, de las cuales 14 ya están finalizadas.

Según el calendario municipal, las obras ya se han completado en la calle Colón y continuarán en Alfalares (La Mola y Maricarmen Valverde), además de la calle 9 d’Octubre, en el casco antiguo. El consistorio sitúa el final del conjunto del proyecto entre febrero y marzo de 2027, con el objetivo de culminar una red “más preparada” para absorber grandes volúmenes de agua y minimizar riesgos de inundación.

Un "pulmón verde" inundable y drenaje sostenible en parques

En paralelo a las obras de alcantarillado, Alfafar se integra en actuaciones de mayor escala. La Generalitat ha presentado el proyecto del Sector 8 Alfafar–La Torre, concebido como un gran parque metropolitano inundable y agroforestal de 39,7 hectáreas, con impacto directo en más de 60.000 personas de Alfafar, Sedaví, Benetússer y La Torre.

A esto se suma la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en parques y jardines, con pavimentos drenantes y soluciones para favorecer la absorción del agua de lluvia, reduciendo escorrentías y aliviando la presión sobre la red de alcantarillado.

La Agenda Urbana, el marco para la próxima década

El conjunto de medidas se enmarca en la Agenda Urbana de Alfafar, aprobada por unanimidad para diseñar el futuro de la próxima década, que busca ordenar las inversiones y facilitar el acceso a más de nueve millones de euros en fondos europeos. Entre sus actuaciones destaca la previsión de dos centros de asistencia ante emergencias: uno en el edificio de Clara Campoamor (barrio Orba) y otro de nueva planta en el casco urbano. Ambos tendrán la posibilidad de albergar otros usos municipales.

El alcalde del PP, Juan Ramón Adsuara, resume la filosofía del plan: la reconstrucción no se limita a reparar, sino a prevenir. "No se trata únicamente de reparar los daños ocasionados por la dana, sino de planificar y ejecutar medidas que nos permitan prevenir que situaciones similares se vuelvan a repetir, protegiendo a nuestros vecinos, nuestras infraestructuras y nuestro entorno. Solo así construiremos un Alfafar más seguro, resiliente y preparado para los retos que el cambio climático nos plantea", señala el también diputado provincial.

Escuchar las demandas vecinales

Además, atendiendo a las demandas vecinales sobre la creación de más zonas de aparcamiento, el Ayuntamiento de Alfafar elevará a la empresa estatal Tragsa la petición para habilitar los entrejardines del barrio Orba como zonas mixtas de zona verde y aparcamiento. La propuesta busca compatibilizar el carácter verde de estos espacios con las necesidades actuales del barrio, atendiendo a las demandas vecinales.