El Ayuntamiento de Burjassot activa 89 ayudas municipales a través de siete líneas estratégicas hasta 2028

El Ayuntamiento de Burjassot ya tiene hoja de ruta para ordenar y planificar las ayudas municipales durante los próximos tres años. El pleno extraordinario aprobó el 16 de febrero de 2026 el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2026-2028, un documento programático que actualiza el anterior plan (2023-2025), ya sin vigencia, y que fija objetivos, líneas de actuación y criterios generales para la concesión de subvenciones, convenios, premios o becas. El Plan cuenta con un importe global aproximado de 1.022.100 euros anuales, distribuidos entre las siete líneas estratégicas y con hasta 89 ayudas, de tal forma que marca la planificación municipal en materia de ayudas públicas.

El Plan Estratégico de Subvenciones (PES) es el instrumento previsto en la Ley General de Subvenciones que establece, con carácter previo a la concesión de ayudas, los objetivos, líneas de actuación, costes previsibles, fuentes de financiación y mecanismos de evaluación de la política subvencional municipal. Tiene carácter programático, una vigencia de tres años y se orienta a mejorar la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el control del gasto público.

La propuesta salió adelante con 17 votos a favor (12 del gobierno del PSPV-PSOE, dos de Compromís, uno del PP y dos ediles no adscritos), 1 voto en contra (Vox) y 2 abstenciones (PP), según recoge el certificado del acuerdo plenario.

89 subvenciones

Con una previsión de formalización de 89 subvenciones, el nuevo PES se desarrollará, como se ha señalado, a través de siete líneas estratégicas: Servicios Sociales y Promoción Social; Cultura, juventud y educación; promoción del valenciano; promoción del deporte; promoción de fiestas y Fallas; promoción económica; y participación ciudadana.

A través de cada una de ellas se desarrollarán y se plantearán acciones de diversa índole penando siempre en dar el mejor servicio a la ciudadanía y a las entidades que componen el tejido asociativo del municipio.

El Plan incorpora 23 nuevas subvenciones (sublíneas) distribuidas en las distintas áreas estratégicas, entre las que destacan, en materia de Servicios Sociales y Promoción Social, el refuerzo a la red de protección social municipal con nuevas ayudas; en materia de cultura y juventud, el Bono Joven; en materia de promoción del valenciano, el convenio de la Càtedra Vicent Andrés Estellés; en materia de promoción del deporte, la firma de nuevos convenios con entidades deportivas locales y, en materia de la promoción de fiestas y Fallas, la continuidad de los convenios con las comisiones falleras, consolidando con ello el apoyo municipal a las Fallas como patrimonio cultural y motor de convivencia vecinal.

El plan recuerda, además, que no genera derechos automáticos para potenciales beneficiarios: su aplicación quedará condicionada al desarrollo de cada convocatoria y a las disponibilidades presupuestarias anuales.

Concurrencia o concesión directa

En cuanto al modelo de concesión, el plan establece que las subvenciones podrán otorgarse por concurrencia competitiva (convocatoria pública y baremación) o por concesión directa en los casos previstos (por ejemplo, nominativas en presupuesto o por razones justificadas de interés público).

El texto también prevé un sistema de seguimiento y evaluación mediante informes de ejecución y una Mesa de Evaluación de Subvenciones, que revisará resultados y podrá proponer actualizaciones o cambios en las líneas de ayuda.