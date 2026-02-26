Reconstrucción tras la dana
Brigada municipal y perfiles técnicos: Sedaví refuerza su plantilla con el Plan DANA y 17 nuevos puestos de trabajo
Un total de diez plazas de las 17 que ofertará el Ayuntamiento de Sedaví estarán destinadas a la Brigada Municipal, con especialidades en pintura, obra, electricidad y jardinería
El Ayuntamiento de Sedaví volverá a participar en el Plan Estatal de Activación Social para el Empleo (DANA) con una segunda fase que permitirá la contratación de 17 personas desempleadas del municipio para seguir avanzando en las tareas de recuperación tras el temporal del 29 de octubre de 2024.
Las incorporaciones se realizarán entre febrero y junio, mediante contratos temporales a jornada completa (37,5 horas semanales), según ha informado el consistorio. Esta nueva edición da continuidad a la primera fase del programa en Sedaví, en la que 31 vecinos y vecinas trabajaron durante seis meses en el Ayuntamiento.
Refuerzo de brigada, administración y perfiles técnicos
El plan prevé cubrir 17 puestos repartidos en distintas áreas municipales. La mayor parte, diez plazas, se destinarán a la Brigada Municipal, con especialidades en pintura, obra, electricidad y jardinería. Además, se incorporarán cuatro puestos administrativos y varios perfiles técnicos y sociales: ingeniería de obras públicas, arquitectura técnica, promoción de igualdad, trabajo social y otras funciones de apoyo a los servicios municipales.
El concejal de Personal, Juanjo Campayo, ha subrayado el doble objetivo del programa: “mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral” de las personas participantes, mientras se refuerza el trabajo del Ayuntamiento con perfiles especializados necesarios en diferentes áreas.
Un impulso socioeconómico con impacto local
El Plan Estatal de Empleo DANA se plantea como una herramienta de impulso socioeconómico para recuperar la normalidad, al tiempo que abre oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad y a jóvenes con formación que podrán sumar experiencia en la administración pública.
