Compromís no se cierra a renunciar a la concejalía de Fallas en Moncada: "Es cuestión de negociar con el PSPV"

El vicealcalde de Moncada de Compromís, Álvaro Gonzalvo, que si todo sale según lo previsto será alcalde de Moncada en el último año de mandato, respondía a la petición de las fallas de que Martín Pérez (PSPV) permanezca como concejal de Fallas una vez Gozalvo acceda a la alcaldía. "El acuerdo de gobierno se puede modificar y es una cuestión, la de la concejalía de Fallas, que se tendrá que negociar entre el PSPV y Compromís".

Y es que el PSPV y Compromís acordaron tras las elecciones de 2023 que los socialistas tendrían la alcaldía tres años y los valencianistas uno y en la misma alternancia iría, precisamente, la concejalía de Fallas, que sería para Compromís en 2026. Este cambio supondría cambiar el pacto de coalición, algo a lo que Gonzalvo no se cerraba ayer. Preguntado por esta cuestión, el vicealcalde y futuro alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo señalaba que la semana que viene se reunirá con las fallas para tratar el asunto y no se cerraba a cambios en el pacto. Uno que «está vivo y se puede modificar». Eso sí, adelantaba que Pérez no le ha pedido quedarse con la concejalía ni le ha comentado nada. «Sería cuestión de negociarlo con el PSPV», resume.

Con todo, sí cree necesario que Martín Pérez le comunique si quiere seguir o no, ya que él, Gonzalvo, será el presidente de la Junta Local Fallera cuando sea alcalde. "El concejal no me ha pedido que quiere seguir, él también tendrá que decir qué quiere hacer y lo gestionamos políticamente entre PSPV y Compromís", zanjaba.