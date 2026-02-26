Cuarenta viviendas de alquiler asequible en Catarroja: el nuevo PAI apuesta por la vivienda social y la resiliencia urbana

El Ayuntamiento de Catarroja ha celebrado una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía en la que ha presentado su Plan de Actuación Integral (PAI) para la reconstrucción del municipio, documento estratégico que permitirá optar a las ayudas europeas Edil Dana. El PAI, enmarcado en el programa Catarroja Avança, cuenta con una inversión total de nueve millones de euros y se estructura en cuatro grandes proyectos estratégicos orientados a la reconstrucción y transformación del municipio.

La principal línea de actuación, con una dotación de seis millones de euros, corresponde al proyecto de infraestructura habitacional y social resiliente. Este contempla la construcción de un edificio en el Motor de la República con hasta 40 viviendas destinadas a alquiler asequible, la rehabilitación de la Casa de la Dona, la creación de una Oficina Local de Rehabilitación y Resiliencia como servicio municipal de apoyo, y actuaciones de urbanización y regeneración climática en el entorno.

El segundo proyecto, con una dotación de 530.000 euros, está orientado a la reactivación sostenible del tejido productivo local tras la dana e incluye un programa de ayudas para la digitalización y modernización sostenible de las empresas, así como un servicio municipal de información, orientación y asesoramiento especializado.

El tercer proyecto, con una inversión de 900.000 euros, impulsa “Catarroja Verde”, una estrategia de resiliencia climática basada en soluciones naturales, cuyo objetivo es crear un corredor verde continuo que conecte las distintas zonas y espacios verdes del municipio, mejorando la conectividad ambiental.

El cuarto proyecto, segundo en volumen presupuestario con dos millones de euros, está destinado a la modernización de los servicios públicos y la gestión urbana inteligente. Este incluye acciones como la rehabilitación del Centro Social Espai Barraques, la mejora de las infraestructuras municipales de conectividad y seguridad, la digitalización y sensorización de edificios públicos para su control climático y de afluencia, y el desarrollo del Sistema de Información Geográfica municipal como herramienta estructural de planificación urbana.

Transformar catástrofe en oportunidad

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se inició con la intervención de la alcaldesa, Lorena Silvent, quien, destacó que el municipio ha sabido transformar la catástrofe en una oportunidad, perfilando un proyecto que da respuesta a las necesidades surgidas tras la dana.

La jornada se articuló en torno a dos ejes principales: la presentación de la Agenda Urbana, a cargo de Virginia Ferrer, directora de proyectos en Considera; y la explicación del Plan de Actuación Integral, presentado por Rosa Carrasco, consultora de la misma entidad. La Agenda Urbana, con horizonte 2030, marca la hoja de ruta del municipio, definiendo prioridades e inversiones para acceder a los fondos europeos y avanzar en la reconstrucción, con el objetivo de construir una Catarroja mejor que antes de la catástrofe.

Noticias relacionadas

Con esta jornada, el Ayuntamiento de Catarroja reafirma su voluntad de trabajar de manera coordinada y transparente para acceder a fondos europeos que permitan avanzar en proyectos clave para el desarrollo económico, social y medioambiental del municipio. La alcaldesa subrayó que queda mucho por hacer, pero esta es la línea que debemos continuar, “escuchar a la ciudadanía y trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, con el objetivo de que en unos años veamos una Catarroja diferente y mejor preparada”.