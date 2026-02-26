Dimite Vicent Pérez, edil de Compromís de Picassent: “Me voy por la falta de medios para desarrollar mi labor”
El concejal de Bienestar Animal y Medio Ambiente, que ya se ausentó en el pleno de presupuestos, afirma que se va desilusionado de la política tras su primera experiencia en el gobierno de coalición con el PSPV
El concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal de Picassent, Vicent Enrique Pérez Belenguer, va a anunciar en el pleno de este jueves que dimite de su cargo. Pérez ocupa una de las dos actas que posee Compromís, quien pactó gobierno de coalición con el PSPV de Conxa García. Ahora, solo se quedará Letícia Hernandis (también de Compromís) y actual concejala de Comercio, y si no hay novedad debería ocupar el acta dejada el regidor de Podemos la pasada legislatura, Juan Fran Albert, que aparecía en el número 3 de la lista conjunta presentada por ambas formaciones de izquierdas en 2023.
Aunque la causa sobre el papel del adiós de Vicent Pérez es “por motivos personales”, en realidad son por “desilusión política”. Así lo admite el mismo: “Era mi primera experiencia política y la verdad es que me ha desilusionado. Aunque no tenía grandes aspiraciones, contaba con una partida importante y muchos proyectos en mente, que apenas he podido desarrollar en un 20 o 30 por ciento”.
El motivo principal, es “por la falta de medios. Si yo hubiera tenido un técnico y un administrativo podría haber llevado a cabo muchos proyectos, pero nunca he conseguido que me proporcionaran los medios necesarios”, por eso tampoco acudió al pleno de presupuestos. “No se atendieron a mis peticiones y si no puedo trabajar bien, mejor que me vaya”, explica.
Planes sin desarrollar
Entre esos planes, una zona de ocio de 30.000m2 , con un pipican, por ejemplo, o el desarrollo de las colonias felinas. “Si no pudo hacer lo que pretendía, lo mejor es que me vaya, pero me voy con tranquilidad, sin rencor y sin tener ningún problema con nadie, es por coherencia” señala, además tiene preparado un discurso de despedida para leer en el pleno y dejar clara su decisión.
Ahora, con 66 años, Vicent Enrique Pérez Belenguer va a dedicarse al campo y a asumir otra tarea que le gusta más,”¡hacer de yayo! Que crecen muy rápido”.
