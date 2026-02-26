La 'escoleta' de Rocafort cierra varias aulas esta semana por la falta de profesorado

La escoleta pública de Rocafort vuelve a estar en el foco por la falta de profesorado. Las familias ya alertaban hace un par de meses, y así lo contó este diario, de que faltaban docentes y pidieron a la concejalía de Educación que creara más plazas, a lo que el consistorio respondió que había muchas limitaciones burocráticas para poder crear plazas nuevas por más que fuera su voluntad y que legalmente cumplían la ratio de profesionales para su ‘escoleta’ de infantil municipal. Lo cierto es que el centro de educación infantil cuenta con seis profesionales y una directora para cuatro aulas, una ratio que el consistorio considera adecuada.

Con todo, ayer a medio día el alcalde, Gorka Gómez (PP), envió una carta a las familias, a la que ha tenido acceso a este diario, en la que informaba de que por algunas bajas de profesorado «sobrevenidas», ayer tendrían que recoger a los menores a las 15 horas y avisaba de que hoy y mañana una de las aulas no tendrá clase. Asimismo, estas medidas por situación sobrevenida incluyen también el cierre de otra clase el viernes, lunes y martes. Dos de los cuatro grupos se verán afectados por esta situación.

Por último, el comunicado enviado a las familias concluye con un mensaje: el miércoles, cuatro de marzo, volverán a contar con el personal «adecuado» por lo que se restablecerá el funcionamiento normal del servicio. El alcalde pide disculpas por las molestias que esta situación pueda causar en el día de las familias y se compromete a trabajar para restablecer el servicio lo antes posible.

De hecho, ha emplazado a las familias a una reunión esta tarde para explicar estas circunstancias excepcionales y señalar que por ley, cuando hay bajas médicas de corta duración, se ha de clausurar al menos una aula. Esta circunstancia se da después de meses de reivindicación de los padres y madres, que pedían que se incorporaran más profesoras porque si una fallaba, se quedaban sin recursos para reemplazarla, que es lo que precisamente pasó este miércoles, tal como señalaron algunas de las madres en declaraciones a este diario.

"Esto es indignante"

Las familias tildan esta situación de "indignante" y "una vergüenza", pues en este momento no pueden organizarse para cumplir con lo que el ayuntamiento les pide de manera inesperada. Asimismo, lamentan que el consistorio tome estas medidas y no refuerce el claustro de educación infantil, como la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) lleva pidiendo desde hace meses.