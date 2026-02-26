Dos alternativas para el corredor ferroviario hacia l'Horta Sud: prolongar el metro hasta Barrio del Cristo y un “metrotram” ligado al túnel pasante

Durante la presentación de la plataforma reservada de transporte publico que unirá València con Xirivella, Aldaia y Alaquàs sobre el río Turia y la V-30, se explicaron otras dos propuestas alternativas del PMoMe de València (Plan de Movilidad Urbana) centradas en dar un salto de capacidad y frecuencia en este eje: la ampliación de Metrovalencia hasta Barri del Crist y un servicio ferroviario mal denominado Horta Oest, una nomenclatura ya abolida al ser inexistente, que sin embargo volvió a aparecer en la documentación presentada por la Generalitat Valenciana en Xirivella este miércoles, apoyado en el futuro túnel pasante y la estación de Parc Central.

El documento sitúa el punto de partida en un corredor con uso prioritario del vehículo privado, con congestión elevada en la A-3 y un transporte público que considera insuficiente, con MetroBus penalizado por tiempos de viaje y la C-3 poco competitiva por frecuencias y transbordos.

En paralelo, apunta al crecimiento poblacional de Xirivella, Aldaia y Alaquàs, 96.889 habitantes entre los tres, en 2025.

Metro con 7,3 kilómetros de túnel y siete estaciones desde 9 d’Octubre hasta Barrio del Cristo

La alternativa del metro que estudió la Generalitat como alternativa plantea extender la red de metro desde la estación de 9 d’Octubre hasta Barrio del Cristo, con una nueva línea que sumaría siete estaciones: una en Barri de la Llum, dos en Xirivella (centro urbano), dos en Alaquàs, una en Aldaia y una en Barri del Cristo.

Según la “descripción de la propuesta”, la actuación se ejecutaría íntegramente en subterráneo, con una longitud total de 7,3 km de túneles, y conectaría la nueva línea con la red en Marítim-Serreria.

El documento añade una estimación de prestaciones: la ampliación permitiría llegar a la zona universitaria en unos 35 minutos, frente a un escenario de referencia cercano a 50 minutos.

Alternativa de prolongaicón del metro hasta Barrio del Cristo. / GVA

La implantación se concibe por fases, con posibilidad de interconexión con la C-3 (dirección València y Buñol) y un esquema que incluye tramos como Aldaia–Barri del Crist, Xirivella–Alaquàs–Aldaia y Xirivella–València, además de una primera fase ligada a la remodelación de la estación de Rodalia.

El gran condicionante técnico también queda explícito: para que el sistema funcione “de forma óptima”, se señala que sería necesaria la duplicación del túnel central de Colón, ya que con la configuración actual no podría circular un mayor número de convoyes por el tramo central.

La C-3 como eje y nueva estación en Bonaire

Otras alternativa parte de la futura construcción del túnel pasante y de la nueva estación de Parc Central para generar una conexión ferroviaria directa del corredor hacia el centro universitario, abriendo la puerta a un servicio tipo “metroTram”.

El estudio propone adoptar un servicio de Cercanías de la línea C-3 como base y acompañarlo de mejoras de frecuencias y material móvil, en un esquema en el que parte de la infraestructura sería de Adif, y otra quedaría como red gestionada por la Generalitat.

Además, incorpora una actuación concreta: una extensión del ramal ferroviario de unos 800 metros hasta Bonaire, con una nueva estación junto al centro comercial Bonaire.

Aldaia tendrá una nueva estación en Bonaire. / DG

La planificación incluye un salto de oferta en una segunda fase: el documento estudiado plantea que el nuevo servicio MetroTram y los servicios de MetroBus del eje puedan operar con frecuencias de menos de cinco minutos.

También describe una configuración en dos líneas, con paradas citadas en el entorno de Natzaret, Xàtiva, Sant Isidre, Parc Central, Aragón y Universitats, además de la rama hacia Buñol, con servicio para los municipios del corredor.

El marco: un plan municipal que no llegó a aprobarse

Ambas alternativas se recogen dentro del PMoMe de València, que fue aprobado como plan básico en 2018, salió a información pública en 2022 y aunque no llegó a aprobarse, fijaba como objetivos potenciar el transporte público y trasvasar viajeros del coche al sistema colectivo.