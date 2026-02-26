Inma Mirapeix, Carmina Garcia y Pau Alabajos actuarán en el concierto del Orfeó d'Aldaia por el Día de la Mujer

El Orfeó d'Aldaia prepara para el 8M una de sus citas más esperadas, el concierto ‘Veus i mirades femenines. De la tendresa, l’amor i la força’ para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Será el propio domingo, 8 de marzo, a las 12 horas, en la iglesia de la Saleta e incluirá temas clásicos, modernos y de varios estilos todos interpretados desde una mirada femenina e inclusiva.

De este modo, bajo la dirección de Marita Primo, escucharemos las voces solistas de Inma Mirapeix y Carmina Garcia, junto con el cantautor Pau Alabajos, la flauta de Delia Serrano y el piano de David Barberá, y las voces del coro aldaiero interpretando temas de Clara Schuman o Matilde Salvador, Edith Piaf o Rozalén.

Se recitarán poemas

Además, la intérprete de lengua de signos, Alba Mesa, acompañará algunos temas y se recitarán poemas escritos por mujeres o dedicados a ellas, como los creados por Mariano Jurado. Y todo en un concierto abierto creado con el objetivo de “promover la igualdad de género y visibilizar el papel histórico, cultural y artístico de las mujeres, especialmente en el ámbito musical, históricamente marcado por una gran desigualdad de reconocimiento”.

Durante el desarrollo del concierto se realizarán breves explicaciones orales sobre las compositoras, las obras y el contexto histórico y social de cada pieza, con el objetivo de acercar el contenido al público y fomentar una escucha consciente desde una perspectiva de género.

“Nos parece importante valorar el papel de las mujeres en la creación, dirección, interpretación musical... puesto que tradicionalmente han sido silenciadas, o relegadas en un segundo plano. Invitamos a todas y todos a vivir una actividad cultural abierta, accesible, educativa y transformadora, junto con el Orfeón de Aldaia”, asegura la directora del coro, Marita Primo.

La entrada al concierto será libre hasta completar el aforo.