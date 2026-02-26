Paterna, a la vanguardia en bienestar animal: un cementerio de animales con zona ajardinada y 200 columbarios

Paterna ha dado el primer paso para poner en marcha un servicio pionero en la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento ha iniciado las obras del que será el primer Cementerio Municipal de Animales de titularidad pública en la autonomía y uno de los pocos existentes en España, una infraestructura pensada para ofrecer a las familias un espacio adecuado y ordenado para el recuerdo y la despedida de sus mascotas.

El alcalde del PSPV, Juan Antonio Sagredo, ha visitado este miércoles el avance de los trabajos junto a la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, y la concejala de Bienestar Animal, Johana Gómez, en una actuación que el consistorio enmarca dentro de la creciente demanda social y del refuerzo de las políticas municipales vinculadas a la protección animal.

Un espacio de recogimiento y recuerdo

Según los detalles del proyecto, el recinto se ubicará en una parcela de 1.842 m² y dispondrá de zona ajardinada de recogimiento, aparcamiento y 200 columbarios repartidos en cuatro módulos, destinados exclusivamente a urnas con restos incinerados. El plazo de ejecución previsto es de aproximadamente seis meses.

Durante la visita, Sagredo subrayó el objetivo social del equipamiento: “cada vez más familias consideran a sus animales un miembro más del hogar” y, por ello, “como administración pública debemos dar respuesta también a ese momento delicado de la despedida, ofreciendo un espacio respetuoso, ordenado y accesible”.

Bienestar animal

Por su parte, Gómez remarcó que la iniciativa busca dignificar también el momento del recuerdo, ampliando la cartera de servicios municipales en materia de bienestar animal y consolidando una línea de actuación “responsable” en protección y atención a los animales de compañía.

Con esta obra, Paterna se sitúa a la vanguardia en la Comunitat Valenciana con una infraestructura específica para la gestión y custodia de urnas tras la incineración, incorporando además un entorno pensado para el recogimiento de las familias.