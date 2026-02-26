Picassent reabre el Pont de l’Omet con un diseño más seguro y moderno tras la dana

El Pont de l’Omet de Picassent, una de las infraestructuras más críticas para la movilidad local y la conexión con el término municipal, ya es una realidad. Después de un año y cuatro meses tras la dana del 29 de octubre, el puente ha abierto al tráfico este jueves.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ya confirmó en una visita al municipio que el puente abriría al tráfico "entre la segunda y la tercera semana de febrero". Así que, con la reapertura, Picassent recupera una conexión clave en la localidad.

Criterios de modernidad y resiliencia

Siguiendo la estrategia de reconstrucción de la Generalitat dentro del Plan Endavant, no sé ha levantado tal cual estaba el puente, sino que se ha mejorado, con una inversión de 2,8 millones. A diferencia de la antigua estructura, que contaba con apenas 5 metros de ancho y presentaba limitaciones de paso, el nuevo puente ha sido diseñado bajo criterios de modernidad y resiliencia. La nueva plataforma alcanza los 6,8 metros de anchura, lo que permitirá habilitar el doble sentido de circulación, una demanda histórica que mejorará la fluidez del tráfico y la seguridad vial en la zona de la CV-4140.

Además de su mayor capacidad, la obra destaca por su robustez técnica. Se han instalado 10 vigas de alta resistencia y se han ejecutado cimentaciones mucho más profundas que en total ocupan 1,2 kms, para asegurar que la estructura pueda soportar episodios climáticos extremos sin comprometer su estabilidad, y sobre todo ante la inestabilidad del suelo y el agua subterránea que ha complicado las obras.

Colaboración institucional

"A diferencia del puente anterior, el nuevo diseño es más ancho, lo que permite dos sentidos de circulación para vehículos y añade un espacio específico para el tránsito peatonal o ciclista", señalaba el conseller Martínez Mus en su visita, quien destacó también la colaboración entre conselleria, ayuntamiento y Ministerio. También destacó la colaboración con la Confederación Hidrográfica "que ha sido fundamental para marcar los criterios de capacidad y el tipo de construcción necesaria".

Noticias relacionadas

La reconstrucción de este puente, junto con la del cercano Pont del Mas de Sabater, ya reabierto el pasado mes de diciembre, ha supuesto una inversión conjunta de aproximadamente 4,3 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana. Esta actuación se complementa con el ambicioso proyecto de rehabilitación de todo el cauce del barranco a su paso por l’Omet, valorado en más de 10 millones de euros, que incluye la estabilización de taludes y la reposición de servicios esenciales.