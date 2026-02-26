Así se prepara Torrent para la III edición de l’Arribada del Foc: 95 kilos de NEC y más de 1.000 artificios pirotécnicos

El Ayuntamiento de Torrent ultima los preparativos para celebrar este viernes, 27 de febrero, la III edición de L’Arribada del Foc, uno de los actos más esperados del calendario festivo local. El gran espectáculo pirotécnico dará comienzo a las 23:30 horas en la Plaça de la Unió Musical, donde el cielo torrentino volverá a transformarse en un escenario de luz, sonido y emoción.

El disparo correrá a cargo de la prestigiosa Pirotecnia Vulcano, firma reconocida por su innovación, potencia y precisión técnica. Para esta tercera edición, ha diseñado un espectáculo de ocho minutos intensos, con ritmos vertiginosos y una cuidada combinación de fuego de altura, material de proximidad y elementos teatrales que atraparán al público desde el primer segundo hasta el gran final.

18 metros de altura

El montaje refleja la magnitud del evento: 95 kilos de NEC, más de 1.000 artificios pirotécnicos y 700 órdenes de disparo perfectamente sincronizadas. El corazón del espectáculo será una plataforma de 18 metros de altura equipada con un truss circular con 16 posiciones a 360 grados, que permitirá una visión envolvente del fuego. Además, se instalarán seis posiciones de disparo de carcasas de gran calibre y truenos digitales de gran potencia, capaces de hacer vibrar la plaza al ritmo de la pólvora.

Cartel promocional del espectáculo. / A. T.

La propuesta cromática incluirá 15 tonalidades diferentes y 19 conjuntos homogéneos que se sucederán mediante secuencias digitales. Todo el sistema funcionará con tecnología vía radio EXPLO, con dos consolas maestras y doce maletas de 70 líneas de fuego, garantizando una sincronización precisa y segura. Destaca especialmente la combinación del fuego de altura, con tijeras a 18 metros, y la parte estática instalada en el parque, creando un diálogo constante entre cielo y tierra.

Correfoc previo

Antes del espectáculo pirotécnico, la ciudad calentará motores con un vibrante correfoc que arrancará a las 22:30 horas desde la avenida del Vedat. El pasacalle estará protagonizado por la colla Dimonis d’Alaquàs, junto a representantes de distintas comisiones falleras de la ciudad. Chispas, fuego y danza se mezclarán en un recorrido que guiará al público hasta la plaza, generando un ambiente de adrenalina y expectación.

La III Arribada del Foc supone, además, una simbólica bienvenida al mes de marzo y al inminente calendario fallero. Desde el Ayuntamiento se ha destacado la gran acogida de las ediciones anteriores y la importancia de seguir impulsando eventos que refuercen la identidad festiva de Torrent. Para ello, se ha previsto un dispositivo especial de seguridad con Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios.

Folgado: "Torrent tiene capacidad de ofrecer espectáculos de gran calidad"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado la relevancia del acto: “L’Arribada del Foc es mucho más que un espectáculo pirotécnico; es una muestra de nuestras raíces, de nuestra pasión por la pólvora y de la capacidad de Torrent para ofrecer actos de gran calidad que unen a vecinos y visitantes”.

Folgado ha añadido que “esta tercera edición es una apuesta clara por seguir consolidando el evento dentro del calendario festivo, como antesala de las Fallas y como bienvenida al mes de marzo”, y ha puesto en valor el trabajo conjunto de todas las áreas implicadas: “Desde el Ayuntamiento hemos preparado un dispositivo especial de seguridad para que todo el mundo pueda disfrutar con tranquilidad. Queremos que Torrent vuelva a ser referente”.

Capital de la pólvora

Con esta nueva edición, Torrent reafirma su papel como capital de la pólvora, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada y ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia única. La noche del 27 de febrero promete convertirse en el gran pórtico de las Fallas y en una celebración inolvidable del fuego, la música y la emoción compartida.