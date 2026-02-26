"Por fin podemos salir a la calle, antes caminabas y los retrovisores te daban en la cabeza"

Si algo ha funcionado ha sido la organización vecinal. Toni y Laura lo afirman con contundencia minutos antes de que se reabra al tráfico la calle donde viven, Rafael Valls, en Manises y que lleva años siendo objeto de incidentes por la gran densidad de tráfico que soportaba. Es una calle estándar, pero hasta el momento muy estrecha, pues tenía carril de entrada y de salida y en la acera apenas cabía una persona.

Toni y Laura y la treintena de personas con las que comparten dirección y que ahora están agrupadas en la asociación vecinal de la calle Rafael Valls, llevan años con ruido constante, contaminación ambiental y daños en sus fachadas por el paso (indebido) de camiones de gran peso que transportan mercancía y que causaba desperfectos sobre todo en los balcones.

Calle Rafael Valls ahora de una sola dirección en Manises. / Miguel Ángel Montesinos

Desde hoy, la calle Rafael Valls de Manises es de un solo sentido de salida hacia Paterna. Una solución inminente que se ha conseguido con años de reivindicaciones, denuncia con pancartas públicas, haciendo ruido y organizándose, juntándose entre vecinos por un bien común: su calidad de vida.

Una de las viviendas acaba de estrenar balcón nuevo. Hace unas semanas un camión arrancó de cuajo esta estructura sobresaliente de la fachada. Y no ha sido la única. Durante años, los vecinos y vecinas han tenido que arreglarse grietas, elementos rayados y directamente rotos en una calle que soportaba mucho más tráfico del que podía.

El balcón de Rafael Valls que ha quedado destrozado por el paso de un camión. / L-EMV

Tanto es así, que muchos seguros ya han llegado a ser recelosos de cubrir los daños. Lo contó este diario una y muchas más veces. El ayuntamiento de Manises se puso manos a la obra hace poco más de un año para atajar el problema y darle una solución de manera inminente. Así, en meses se ha construido la ronda norte de Manises que reubica el tráfico de camiones al polígono del Barranquet por fuera del pueblo para evitar que atraviesen esta calle.

Ahora, Rafael Valls es una calle de un solo sentido. "Ahora podemos salir a la calle, abrir las ventanas, se oyen los pajaritos", explica Laura, que es una vecina reivindicativa, que recuerda que antiguamente esa calle era el centro del pueblo. Toni, su vecino, señala que además de la contaminación acústica y ambiental que sufren desde hace décadas, este cambio era necesario para garantizar la seguridad. "No podíamos caminar por nuestra calle, llegaba un camión y te daba en la cabeza con el retrovisor. Literalmente no había espacio, abrías la puerta de casa y tocabas el vehículo de la carretera", lamenta.

Calle Rafael Valls, cerrada al tráfico antes de su apertura de una sola dirección en Manises. / Miguel Ángel Montesinos

"Llevábamos treinta años con este proyecto pendiente. Siempre decían que estaba pendiente, pero nunca lo ejecutaban... hasta que empezamos a presionar, esto era infernal", comentan ambos, que caminan por en medio de una calle que tiene separadores para peatones y que aleja la carretera de las casas. La calle Rafael Valls solía ser el centro del municipio hace años, ahora se ha convertido en un extremo de entrada y salida, pero con casas de pueblo tradicionales. No son más de treinta vecinos y vecinas, lo que piensan que ha hecho que este proyecto se alargara en el tiempo. "No damos muchos votos", dicen Toni y Laura.

Una solución provisional

Ahora, empieza una nueva etapa para ellos. Podrán caminar tranquilamente por su calle y no soltarán el aire con alivio cuando lleguen a casa y vean que su balcón está intacto y ningún camión se lo ha llevado por delante. Con todo, está pendiente una obra estructural para hacer la vía de lo que se llama como "plataforma única", que significa que no habrá acerca más elevada que la calzada y cambiar el alcantarillado, modernizar el espacio público. Así lo recuerda el concejal de Urbanismo de Manises, Guillermo Martínez (Compromís), que señala que hacer Rafael Valls de una única dirección era "un compromiso que teníamos con los vecinos" y que esta solución es inmediata y provisional, pues está pendiente una obra estructural en la calle.

Calle Rafael Valls de Manises. / Miguel Ángel Montesinos

Por último, señala que tras la apertura de la ronda norte y el cambio de dirección de esta vía, el consistorio preparará un estudio sobre las entradas y salidas al pueblo. Toni y Laura estaban contentos. Les hubiera gustado que todo se hiciera de una, pero celebran los pequeños pasos. Sus vecinos saludaban al pasar, "a ver cómo va esto", dicen. "He abierto las ventanas y no se oye nada", comentaba una señora. Y es que el sufrimiento ha sido mucho, diario y sobre todo, largo, pero si algo bueno sacan de todo este proceso es que ahora se conocen entre ellos.

"Antes no nos conocíamos, cada uno iba a su vida, pero todos teníamos un problema común y al constituirnos como asociación, además de tener más fuerza para reivindicar nuestras necesidades, nos hemos conocido y suerte no hemos tenido con la carretera, pero sí con el vecindario", concluyen.