El tanque de tormentas de Picanya: cómo será el depósito subterráneo que reforzará la ciudad ante futuras crecidas

Picanya incorporará por primera vez un tanque de tormentas —un gran depósito subterráneo— dentro de las actuaciones de reconstrucción y protección frente a futuras avenidas de agua, después de que el Gobierno central haya aprobado el proyecto municipal elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

La infraestructura se levantará en un solar municipal de la calle Alqueria Rulla, un punto especialmente sensible donde el agua llegó "de forma muy importante" durante la riada del 29 de octubre de 2024, según detalla la comunicación municipal.

¿Qué es un “tanque de tormentas?

Un tanque de tormentas (también llamado depósito de pluviales) es una instalación conectada a la red de drenaje que almacena temporalmente grandes volúmenes de agua de lluvia cuando la precipitación es tan intensa que el alcantarillado no puede asumirla de golpe. Su objetivo es laminar el caudal, es decir, “aplanar” el pico de la avenida para minimizar inundaciones y daños; después, el agua se va liberando poco a poco hacia la red.

En muchas ciudades se ha convertido en una herramienta habitual de adaptación a episodios extremos: Madrid cuenta con decenas de tanques de tormentas y una capacidad total de almacenamiento de más de un millón de m³, según información municipal. En Barcelona, el sistema se apoya en una red de depósitos pluviales para gestionar excedentes durante lluvias torrenciales.

En l'Horta, el Ayuntamiento de Torrent ha previsto la futura construcción de un tanque de tormentas en Parc Central, con el objetivo de dar solución a los problemas de inundaciones que se producen en la zona de la calle Londres '48 y calles adyacentes, como Montreal '76 o Barcelona '92, en momentos de lluvias torrenciales.

¿Cómo será el primer tanque de Picanya?

De acuerdo con la información trasladada por el Ayuntamiento, el depósito proyectado en Picanya será un elemento completamente soterrado de hormigón armado, con muros de hasta 40 centímetros de grosor y tratamiento para garantizar su estanqueidad. Incorporará rejas de entrada y elementos de seguridad, además de dos bombas (una en servicio y otra de reserva) para la gestión del agua.

Avance de las obras en el cauce del barranco del Poyo a su paso por Picanya. / Daniel Tortajada

La intervención no se quedará bajo tierra: el proyecto prevé también la urbanización de la superficie para integrar la zona en el espacio urbano una vez ejecutada la obra.

Próximo paso: licitación, y más depósitos en el horizonte

Con la aprobación estatal ya formalizada, el proyecto entra ahora en fase de licitación, paso previo a la adjudicación y el inicio de los trabajos. orio avanza que este será el primero de varios tanques previstos en el municipio, con la intención de ubicar más depósitos en otros puntos de Picanya para reforzar la ciudad ante futuras crecidas.