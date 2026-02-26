Torrent inicia la primera fase de mejora del paseo central de la Avinguda al Vedat, un eje peatonal clave

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado la primera fase de la actuación de mantenimiento y conservación del paseo central de la Avinguda al Vedat, en el tramo comprendido entre la estación de Metrovalencia Torrent Avinguda y el edificio consistorial. Se trata de una intervención largamente demandada por los vecinos, orientada a garantizar la movilidad, la seguridad y la calidad del espacio público en uno de los ejes peatonales más transitados y emblemáticos de la ciudad.

La intervención responde a las importantes deficiencias detectadas por el paso del tiempo y la falta de conservación y mantenimiento continuado, que habían generado pavimento deteriorado, piezas sueltas, roturas y socavones que además, en episodios de lluvia, provocaban acumulación de agua, con el consiguiente riesgo de caídas para los peatones.

La primera fase iniciada, se centra en estabilizar el pavimento dañado, roto o suelto, así como en reparar socavones y puntos que presentan riesgo. Se trata de actuaciones puntuales e inmediatas que se ejecutarán antes de las Fallas, garantizando que este eje principal de la ciudad esté en condiciones óptimas de seguridad.

Una vez finalizada la celebración fallera, comenzará la segunda fase, que abordará deficiencias de mayor extensión en metros cuadrados y permitirá actuar sobre tramos más amplios del paseo central.

En una fase posterior, el ayuntamiento intervendrá también en las aceras de los márgenes de la avenida, completando así una mejora integral del entorno urbano. La duración estimada de toda la actuación oscila entre dos y tres meses, incluyendo la pausa prevista durante Fallas.

Refuerzo del mobiliario urbano

Dentro del plan de mejora se contempla además el refuerzo en la colocación de nuevos bancos a lo largo del paseo central, una petición reiterada por parte de los vecinos. Con ello se pretende mejorar la funcionalidad del espacio, favorecer el descanso y consolidar el carácter de la Avinguda al Vedat como eje de convivencia y paseo.

Las obras han comenzado a ejecutarse ocasionando la menor afección posible a los peatones y sin cortar en ningún momento el paseo central al tránsito ciudadano.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, visitan las actuaciones. / A. T.

El consistorio ha invitado además a los vecinos a colaborar activamente en la mejora del entorno. Si detectan alguna deficiencia o desperfecto sobre el propio paseo, pueden comunicarlo directamente a los operarios que están trabajando en la zona.

Actuaciones estratégicas en la ciudad

El Ayuntamiento de Torrent continúa ejecutando el contrato plurianual de conservación y reparación del espacio público, una herramienta estratégica que está permitiendo intervenir de forma planificada y continuada en calles, plazas y espacios urbanos del municipio.

Este contrato, con una inversión prevista superior a 2,7 millones de euros hasta 2029, contempla actuaciones de vialidad urbana, conservación programada, intervenciones extraordinarias y un plan de bacheo. Su objetivo es garantizar un mantenimiento estable, profesionalizado y eficaz del viario municipal, dando respuesta a una de las principales demandas ciudadanas: contar con calles y espacios públicos seguros, accesibles y en buen estado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado, “este contrato de conservación nos permite actuar con planificación y estabilidad. La mejora del paseo central de la Avinguda al Vedat es un ejemplo claro de cómo estamos transformando reivindicaciones vecinales en actuaciones concretas que refuerzan la seguridad y la movilidad en nuestra ciudad”.

Folgado ha añadido, “nuestro objetivo es claro: eliminar riesgos, mejorar la accesibilidad y garantizar que el espacio público esté en las mejores condiciones para los vecinos. No se trata de actuaciones aisladas, sino de una estrategia a medio y largo plazo para cuidar Torrent”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha destacado, “la primera fase se centra en asegurar el pavimento antes de Fallas, actuando sobre los puntos que presentaban mayor riesgo. Después abordaremos intervenciones más amplias que permitirán una mejora estructural del paseo”.

Noticias relacionadas

Gozalvo ha subrayado además, “estamos trabajando con una planificación técnica que evita cortar el tránsito peatonal. Queremos mejorar la ciudad sin paralizarla, y hacerlo escuchando a los vecinos, que son quienes mejor conocen las necesidades del día a día”.