Xirivella rinde homenaje a Vicent March, Hijo Predilecto por su labor en la huerta y en el Tribunal de las Aguas

Xirivella ha rendido este miércoles un emotivo homenaje a Vicent March Cervera, ya Hijo Predilecto del municipio, tras la aprobación unánime del Pleno y en un acto institucional que puso el foco en su trayectoria de servicio, su vínculo con la huerta y la defensa de las tradiciones locales.

El reconocimiento distingue a una figura clave en la vida agrícola y comunitaria de Xirivella: durante más de cuarenta años, March ha sido síndico de la Séquia de Xirivella y representante del municipio en el Tribunal de las Aguas de la Vega de València, institución milenaria declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Durante el acto, la alcaldesa Paqui Bartual subrayó el valor simbólico del nombramiento y el peso de la trayectoria del homenajeado: “ser Hijo Predilecto es que tu pueblo te diga en voz alta y para siempre que formas parte de su historia”, afirmó, remarcando que March “representa como nadie los valores de la huerta, la palabra dada, el trabajo constante y el amor por Xirivella”.

"Ser un hombre bueno"

Bartual recordó además una de las claves del cargo que March ha desempeñado durante décadas: “para ser síndico del Tribunal de las Aguas hay una condición esencial: ser un hombre bueno”, y añadió: “Y Vicent lo ha sido durante toda su vida”.

Más allá de su papel como síndico, el Ayuntamiento repasó una biografía ligada al municipio y a sus tradiciones: March fue concejal en 1974, clavario de la Mare de Déu de la Salut, miembro de la Penya Sant Antoni del Porquet y una persona muy querida entre los labradores por su cercanía y su vinculación al trabajo del campo.

Su legado

El consistorio aprovechó el homenaje para reivindicar también el legado de toda una generación de agricultores que ha sostenido la huerta local “de sol a sol”. En ese contexto, recordó la reciente instalación de una cebera en la rotonda del acceso oeste como símbolo de reconocimiento a las raíces agrícolas del municipio.

El nombramiento de Vicent March llega, además, en un momento significativo: coincide con la actualización del Reglamento de Honores y Distinciones, que no se modificaba desde 1994 y que ahora se adapta para poder distinguir también a personas que, aunque no hayan nacido en Xirivella, han hecho del municipio su hogar. El Ayuntamiento decidió que el primer nombramiento con el nuevo reglamento fuera el de March al considerar que “no hay mejor representante para estrenarlo”.

Con este acto, Xirivella deja constancia institucional de su gratitud y del orgullo por una figura que encarna “los valores de la tierra, la justicia y el servicio público”.