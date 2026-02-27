El actor Denis Madrid, que encarnó a Jesús, regresa al gobierno local de Benetússer tras el fallecimiento de Dolors Tarín
Tras su paso por el gobierno local entre 2019 y 2023, Denis Madrid, quien presidió la Agrupación Cultural La Pasión, vuelve al Ayuntamiento de Benetússer para llevar las áreas de Mayores y Cementerio
Nueva incorporación en el Ayuntamiento de Benetússer. Se puede decir que Jesucristo ha llegado hasta el gobierno local, ya que en este último pleno celebrado el jueves, asumió su nueva acta de concejal Denis Madrid, actor de la Agrupación Cultural La Pasión, que en los dos últimos años ha interpretado a Jesús durante las recreaciones realizadas en Semana Santa.
El periplo político no es nuevo para Denis Madrid. Ya formó parte del gobierno local con el PSPV en el pasado mandato, de 2019 a 2023. En esos cuatro años asumió el área de Fiestas y Juventud. Ahora, su llegada, tiene otro matiz. Esta vez, Denis ha vuelto para ocupar el lugar de Dolors Tarín, quien falleció el pasado mes de diciembre, dejando un profundo dolor entre la corporación municipal, no solo por su compañerismo sino por su buena labor al frente de las áreas de Semana Santa, Seguridad Ciudadana, Personas Mayores y Medio Ambiente. Denis Madrid dirigirá las áreas de Mayores y Cementerio.
Denis, aunque estaba en la lista presentada a las elecciones, no llegó a obtener acta de concejal, y estos dos años se ha volcado más en su implicación en la AC La Pasión, de la que fue presidente, interpretando el papel más importante, Jesús, y haciéndolo además acompañado de su madre, interpretando a la Virgen María.
"Todas las manos son necesarias"
Ahora, le ha tocado volver a formar parte del gobierno en coalición PSPV-Compromís-EU: "Bienvenido al Equipo, hay mucho trabajo por delante y todas las manos son necesarias. Como te dije ayer te deseo muchos aciertos y una buena labor que repercuta siempre en mejoras para la ciudadanía", aseguraba la alcaldesa Eva Sanz, tras su toma de posesión este jueves.
