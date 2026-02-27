Alaquàs conmemora la recuperación del Castell con actividades culturales y el seminario 'Salvem les fotos'

El 28 de febrero de 2003, Alaquàs vivía una jornada histórica. El municipio celebraba la recuperación del Castell de Alaquàs, un hito que supuso la apertura de este emblemático monumento como espacio público al servicio de los vecinos y vecinas del municipio. Por este motivo, el Ayuntamiento de Alaquàs ha puesto en marcha durante estos días diversas actividades culturales para hacer partícipe la ciudadanía.

Como actividad central ha destacado el Seminario ‘Salvem les fotos. Salvaguardar la memòria, evitar l’oblit’ organizado por el Ayuntamiento de Alaquàs, la Universitat de València y la Mancomunitat de l'Horta Sud. Su bienvenida oficial tuvo lugar ayer jueves 26 de febrero con la presencia del alcalde de Alaquàs, Toni Saura, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alaquàs, Marta Murciano, la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, Ester Alba Pagán y el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes.

A lo largo de la jornada se celebró la conferencia ‘Salvem les Fotos’ a cargo de la directora de Patrimonio de la Universitat de València y coordinadora del proyecto, Maria Luisa Vázquez de Ágredos, la mesa redonda ‘El trabajo de los laboratorios de Salvem les Fotos’. Por la tarde tuvo lugar un taller participativo con el equipo del laboratorio Salvem les Fotos Castell de Alaquàs.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, en la conferencia ‘Salvem les Fotos’. / A. A.

La temática del viernes se ha centrado en el impacto social del proyecto con una conferencia del Proyecto ANDANA a cargo de la Catedrática de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València y coordinadora del proyecto, Beatriz Santamarina, una conversación con representantes de las Asociaciones de Víctimas de la Dana. Ha habido también una conversación sobre el Proyecto Memorias y Patrimonios Personales ACRE a cargo de la directora del proyecto, Sara Soriano y la restauradora Carolina Nunca y la intervención de Rodrigo Márquez y la proyección del cortometraje premiado en el Festival Internacional de Cine de Alicante 2025, ‘La huella del barro'.

La obra ‘Transferencias’, en el claustro hasta abril

El seminario ha finalizado con la inauguración de la obra artística ‘Transferencias’ de Rossi Aguilar, un lienzo inspirado en la tragedia de la dana que recorre imágenes y recuerdos. Para la realización de esta pieza se ha contado con la colaboración de Eva Bravo i Mª Ángeles Fresneda (personas a cargo del laboratorio de Salvem les Fotos del Castell de Alaquàs), Marisa Vázquez de Ágredos Pascual, directora de Patrimonio de la Universitat de València y Clara Isabel Pérez Herrero, directora del Museo Comarcal de l'Horta Sud, en el cual también existe un laboratorio. Esta obra lucirá al claustro del Castell de Alaquàs hasta el 25 de abril.

Noticias relacionadas

El acto de clausura ha sido amenizado por Kamer Trío de la Unión Musical de Alaquàs y ha finalizado con la intervención de la concejala de Cultura, Marta Murciano, que ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el proyecto “Salvem les Fotos” nacido para proteger el legado fotográfico y visual de las familias afectadas de la Dana 2024.