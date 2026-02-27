El Ayuntamiento de Alboraia aprueba los presupuestos de 2026 por 31 millones, con el voto de calidad del alcalde

El pleno del Ayuntamiento de Alboraia ha aprobado los presupuestos municipales de 2026 de 31 millones de euros, en una sesión marcada por la falta de consenso y un desenlace ajustado: las cuentas públicas salieron adelante gracias al voto de calidad del alcalde socialista, Miguel Chavarría, que deshizo el empate tras una segunda ronda de votaciones.

La propuesta contó con los diez votos a favor del equipo de gobierno PSPV-PSOE y Compromís, la abstención de edil de Esquerra Unida–Unides Podem y el rechazo de los siete regidores del PP, los dos de Vox y el de Alboraia Actúa. Ante el empate a diez sufragios, el voto de calidad del alcalde decantó la mayoría.

Superávit: "Primer presupuesto de la legislatura" con balance positivo

El presupuesto para 2026 asciende a 31 millones de euros y, según el gobierno local, se trata del primer presupuesto de la legislatura en superávit, con “casi medio millón” de balance positivo.

En términos de gasto, las cuentas incluyen un incremento de 127.243,68 euros, que el consistorio orienta a reforzar inversiones en áreas sensibles para el día a día: recogida de residuos y limpieza, seguridad, educación y fomento del empleo, entre otras.

El alcalde Chavarría defendió el documento como “un presupuesto responsable y ajustado a nuestras posibilidades”, insistiendo en que ofrece “una garantía de estabilidad prudente y control del gasto”.

La deuda de 4,5 millones, el gran lastre

Uno de los capítulos que más peso tendrá este año vuelve a ser el financiero. El propio texto municipal subraya que la deuda pública es “el mayor gasto que lastra el presupuesto”, con 4.528.722 euros a pagar durante 2026.

Aun así, el Ayuntamiento asegura que este ejercicio permitirá liquidar por completo la deuda municipal de facturas impagadas, un volumen cercano a 30 millones que, según el consistorio, ha supuesto, además, 19 millones en intereses. Se trata de facturas sin pagar descubiertas a partir de 2012, vinculadas a suministros y servicios municipales como la recogida de basura y limpieza, entre otros gastos corrientes.

También sale adelante la RPT: una plaza de policía y dos conserjes

El pleno abordó, además, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que incluye la creación de una plaza de agente de policía y dos conserjes, así como una subida de complementos específicos para mejorar las condiciones de las categorías con menor salario (C1, C2 y E).

Este punto se aprobó con el respaldo de PSPV, Compromís y Esquerra Unida – Unides Podem, y el voto en contra de PP, Vox y Alboraia Actúa.