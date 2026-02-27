El alcalde de Manises, Javier Mansilla, recibe el alta hospitalaria tras ingresar por un infarto
El primer edil sufrió este episodio hace una semana y su evolución ha sido favorable, por lo que continuará la recuperación en su domicilio
El alcalde de Manises, Javier Mansilla (PSPV) ha recibido hoy el alta hospitalaria tras su ingreso el pasado viernes por sufrir un infarto cardíaco. El primer edil ha evolucionado muy favorablemente durante esta semana y continuará su recuperación en casa, siguiendo las indicaciones del personal sanitario.
El alcalde quiere expresar, y así lo ha hecho a través de un comunicado oficial, "su más sincero agradecimiento a todos los vecinos y vecinas, instituciones, entidades y personas que le hicieron llegar sus muestras de afecto, apoyo y ánimo durante estos días".
Mientras dure el proceso de recuperación y hasta nueva comunicación, concretan desde el consistorio, las funciones propias de la alcaldía continúan siendo ejercidas por el primer teniente de alcalde, Jesús Borràs (APM-Compromís), garantizando en todo momento el normal funcionamiento de los servicios municipales. Por último, desde el ayuntamiento informan que "el alcalde retomará progresivamente su actividad institucional de acuerdo con las recomendaciones médicas".
Un infarto hace una semana
Javier Mansilla sufrió un infarto cardíaco el pasado viernes por la tarde. Esa mañana participó en un acto de la Policía Local y después, al no encontrarse bien, acudió por su propio pie a un centro hospitalario donde quedó ingresado. En un inicio permaneció unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero su recuperación ha sido muy favorable y tras varias intervenciones ya está en disposición de volver a casa.
Javier Mansilla, de 45 años de edad, casado y padre de un niño, accedió a la alcaldía bajo las siglas del PSPV estas pasadas elecciones, al frente de un tripartito con Compromís y Podemos. Precisamente este es su último año con la vara de mando, ya que el líder de Compromís, Jesús Borrás, tomará el relevo durante el último año de mandato, cumpliendo así con el pacto.
