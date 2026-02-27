El Ayuntamiento de Albal invertirá 950.000 euros para reparar 21 parques y zonas verdes tras la dana

El Ayuntamiento de Albal ha dado un paso clave para la recuperación ambiental del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024, con el impulso de un plan integral para reparar parques y espacios verdes afectados, que parte de una inversión estimada de 950.000 euros y alcanzará a 21 enclaves.

Según ha informado el consistorio, el concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio, ha mantenido una reunión técnica con la empresa pública Tragsatec para avanzar en la planificación de las actuaciones.

La intervención ya cuenta con un hito administrativo importante: tras la aprobación de la memoria por parte del Ministerio, los trabajos han sido adjudicados a Tragsatec con el objetivo de agilizar su ejecución.

Proyecto, licitación y obras: horizonte finales de 2026

En el encuentro participaron, además de la ingeniería adjudicataria, Centre Verd (empresa encargada del mantenimiento de parques y jardines), el ITOP municipal y la coordinadora de Urbanismo, con el compromiso de trabajar de forma coordinada para redactar el proyecto, licitarlo y arrancar las obras, que el Ayuntamiento prevé finalizar a finales de 2026.

Entre los espacios incluidos destacan los dos parques de mayor extensión de la localidad, Benamà y la Balaguera, señalados como puntos de referencia dentro del conjunto de actuaciones.

Zonas verdes como “infraestructura” frente al calor y las lluvias

El plan no solo persigue reparar daños: el Ayuntamiento subraya el papel de las zonas verdes como pieza esencial del entorno urbano, por su contribución a mejorar la calidad del aire, regular la temperatura y reducir el efecto isla de calor, además de favorecer la gestión del agua de lluvia.

También se remarca su impacto en la vida cotidiana: estos espacios ayudan a la salud física y mental, reducen el estrés, refuerzan la biodiversidad y actúan como puntos de encuentro y cohesión social.

“Acelerar al máximo los trámites”

Eustaquio ha defendido que el gobierno local está intentando “acelerar al máximo” la tramitación necesaria para ejecutar las obras cuanto antes, al tiempo que ha pedido comprensión vecinal por la complejidad de los procedimientos administrativos, más elevada de lo previsto.

Con esta hoja de ruta, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación ambiental y la mejora de la calidad de vida tras los daños ocasionados por el temporal.