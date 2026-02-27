El Ayuntamiento de Silla solicita 9 millones de euros de fondos europeos para la reconstrucción tras la dana de 2024

El Ayuntamiento de Silla ha aprobado la solicitud de 9 millones de euros de fondos europeos Feder en el marco de la convocatoria extraordinaria EDIL impulsada por el Ministerio de Hacienda, dirigida a municipios especialmente afectados por la dana de octubre de 2024.

La petición se enmarca en el Plan de Actuación Integrado de la Agenda de la Reconstrucción de Silla (Post-dana 2024) y tiene como objetivo avanzar en la recuperación del municipio y, al mismo tiempo, reforzar su capacidad de adaptación y respuesta ante futuros episodios climáticos extremos.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha destacado que esta solicitud “supone un paso decisivo para consolidar una reconstrucción sólida, pensada no solo para reparar los daños sufridos, sino para proteger mejor a Silla frente a futuras emergencias climáticas”.

Desde el consistorio se subraya que el plan no se limita a la reparación de los daños causados por la dana, sino que apuesta por actuaciones estructurales y transformadoras, orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido, Zaragozá ha remarcado que “hablamos de inversiones que miran al largo plazo y que refuerzan la cohesión social, la seguridad y la sostenibilidad del municipio”.

Inundaciones de Silla. / L-EMV

El documento presentado es el resultado de un trabajo técnico riguroso y de un proceso participativo, en el que se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía. Durante el pasado mes de enero, coincidiendo con la Fira de Sant Sebastià, el Ayuntamiento llevó a cabo una encuesta abierta, en la que vecinos y vecinas pudieron ordenar por prioridad las distintas líneas de actuación de la Agenda de la Reconstrucción. Las aportaciones recogidas han servido como base para definir las actuaciones estratégicas incluidas en el plan.

La estrategia planteada combina la regeneración urbana y la adaptación climática, con especial atención a la reurbanización del Casco Histórico y del Centro Urbano. Incluye también actuaciones para la regeneración de barrios vulnerables y el refuerzo de los servicios sociales, así como el impulso de la economía local mediante un modelo de turismo sostenible vinculado al patrimonio, la cultura y el ocio de baja emisión.

Asimismo, el plan contempla mejoras en la conectividad y la movilidad urbana a través del Corredor Verde de la avenida de Alicante, y se completa con una apuesta por una gobernanza más inteligente, basada en la digitalización de la gestión municipal, la participación ciudadana y la creación de un banco de proyectos estratégicos para afrontar con mayor eficacia futuras emergencias.

Hasta el 95 % de financiación europea

La ayuda solicitada podría cubrir hasta el 95 % del coste total de las actuaciones, asumiendo el Ayuntamiento de Silla el porcentaje restante necesario para garantizar la correcta ejecución de los proyectos.

“El objetivo del Ayuntamiento es aprovechar al máximo esta oportunidad europea para transformar Silla y hacerla más fuerte, más justa y más preparada ante los retos climáticos del futuro”, ha concluido el alcalde.