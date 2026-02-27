Vaivén
Una concejala del PP de Albal compara a Franco y a Sánchez: "uno creó cuatro millones de viviendas y el otro millones de okupas"
Azucena Muñoz comparte una publicación en sus redes sociales en apoyo al dictador y contra el actual presidente socialista, Pedro Sánchez
Azucena Muñoz, concejala del PP de Albal, ha compartido en sus redes sociales un mensaje de un grupo en apoyo en Isabel Díaz Ayuso, en el que compara al dictador Francisco Franco con el actual presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez. En el mensaje, se ve la imagen de Franco y de Sánchez y se puede leer "uno creó cuatro millones de viviendas y otro cuatro millones de okupas", en referencia a lo que hizo cada figura durante el mandato.
Tal como se puede ver en su perfil público, no es la primera vez que Azucena comparte mensajes que tienen que ver con la época de la dictadura franquista. En otras ocasiones ha compartido vídeos de los años sesenta de gente caminando por la calle en el que se leen: "Los años del terror según Sánchez y los rojos". Asimismo, también ha dado apoyo público en su perfil a cuentas que tienen como foto de perfil la bandera preconstitucional en la que se puede leer "una, grande y libre".
