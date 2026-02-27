Vaivén
La concejala del PP de Albal que comparó a Sánchez y Franco pide perdón: "No hice un uso adecuado de mis redes"
La edila matiza que "mi voluntad de criticar el presidente del Gobierno en ningún caso puede ni debe compararse en una dictadura" y quiere dejar claro que "no comparto ni he compartido nunca las políticas del franquismo ni posiciones anticonstitucionales"
Azucena Muñoz, la concejala del PP de Albal que comparó a Francisco Franco con Pedro Sánchez en sus redes sociales pide perdón. Apenas unas horas después de que este diario publicara que al edila señalaba que "uno creó cuatro millones de viviendas (en referencia a Franco) y otro cuatro millones de okupas (en referencia a Sánchez), Muñoz se disculpa públicamente.
En un comunicado hecho público precisamente en sus redes sociales, la concejala señala que "quiero asumir personalmente la responsabilidad por ese error. No hice un uso adecuado de mis redes, una cosa que, como cargo público, tengo que cuidar en el máximo rigor".
Asimismo, señala que su voluntad de criticar al Presidente del Gobierno "en ningún caso puede ni debe compararse en una dictadura". "Quiero dejar claro que no comparto ni he compartido nunca las políticas del franquismo ni ninguna posición anticonstitucional. La comparación que aparecía en ese 'meme' no representa mis valores ni mi compromiso en la democracia, el respeto institucional y la convivencia", señalaba contundente en el comunicado hecho público.
Por eso, dice, "lamento profundamente si esta publicación ha podido molestar u ofender cualquier persona. No era esa mi intención". Por último, pide disculpas al alcalde de Albal, José Miguel Ferris, a sus compañeros y compañeras, y al Ayuntamiento de Albal, por "si este error ha podido perjudicar su imagen, la del partido o la del municipio". "Mi compromiso en el Ayuntamiento de Albal y en mis responsabilidades como concejala de Deportes es firme, y continuaré trabajando en dedicación y respeto hacia todos los vecinos y vecinas".
"De los errores se aprende, y este me servirá para ser más prudente y responsable en el uso de mis redes sociales", concluye la concejala Azucena Muñoz.
