Cortes en la V-30 por las obras de acceso al Aeropuerto de Valencia: conoce los horarios y desvíos
El Ministerio de Transportes está duplicando la calzada de la N-220, que da acceso al Aeropuerto de Valencia, con un presupuesto de 103,3 millones de euros
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de duplicación de la calzada de la carretera N-220, que da acceso al Aeropuerto de Valencia (Manises), en el tramo enlace Aeropuerto / enlace V-30, en la provincia de Valencia. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 103,3 millones de euros.
Desde el pasado 22 de febrero y con una previsión de hasta el 12 de marzo, se están llevando a cabo los trabajos de refuerzo de aglomerado de la calzada principal de la autovía V-30. Por ello y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortan ambos carriles de la V-30, entre los km 13 y 16, de domingo a jueves en horario nocturno, de 21 a 6 horas.
El ministro de Transportes, Óscar Punte, se ha hecho eco de esta actuacición a través de su cuenta de X, en el que informa que los trabajos "están en marcha" y que forma parte de las obras para duplicar la N-220.
Durante la ejecución de las obras, se han establecido los siguientes desvíos:
Para los vehículos que circulen desde la A-7 hacia el puerto: en sentido Alicante, se cortará el ramal 326 de la A-7; deberán tomar el enlace del km 335 para circular por la A-3. En sentido Castellón, se cortará el ramal 328 de la A-7; deberán tomar la salida 324 para circular por la CV-35 y reincorporarse a la V-30 desde la CV-30.
Para los vehículos que circulen desde el puerto a la A-7, deberán seguir el mismo itinerario en el otro sentido. En sentido Alicante, se cortará el ramal del km 11 de la V-30; deberán circular por la CV-30.
También permanecerá cortado el ramal de salida de la CV-30 del km 1, hacia la V-30.
