Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Antonio TejeroCorredor ferroviario Horta SudCalle del 'infierno' ManisesDecreto ómnibus tumba ayudas danaTanque tormentas PicanyaNxN busca trabajadoresCortes tráfico Cabalgata del NinotEuroliga Valencia Basket
instagramlinkedin

Cortes en la V-30 por las obras de acceso al Aeropuerto de Valencia: conoce los horarios y desvíos

El Ministerio de Transportes está duplicando la calzada de la N-220, que da acceso al Aeropuerto de Valencia, con un presupuesto de 103,3 millones de euros

Afectacciones en la V-30 en al acceso al Aeropuerto de Valencia.

Afectacciones en la V-30 en al acceso al Aeropuerto de Valencia. / Ministerio de Transportes

Sara García

Sara García

Manises

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de duplicación de la calzada de la carretera N-220, que da acceso al Aeropuerto de Valencia (Manises), en el tramo enlace Aeropuerto / enlace V-30, en la provincia de Valencia. Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 103,3 millones de euros.

Desde el pasado 22 de febrero y con una previsión de hasta el 12 de marzo, se están llevando a cabo los trabajos de refuerzo de aglomerado de la calzada principal de la autovía V-30. Por ello y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortan ambos carriles de la V-30, entre los km 13 y 16, de domingo a jueves en horario nocturno, de 21 a 6 horas.

El ministro de Transportes, Óscar Punte, se ha hecho eco de esta actuacición a través de su cuenta de X, en el que informa que los trabajos "están en marcha" y que forma parte de las obras para duplicar la N-220.

Durante la ejecución de las obras, se han establecido los siguientes desvíos:

Para los vehículos que circulen desde la A-7 hacia el puerto: en sentido Alicante, se cortará el ramal 326 de la A-7; deberán tomar el enlace del km 335 para circular por la A-3. En sentido Castellón, se cortará el ramal 328 de la A-7; deberán tomar la salida 324 para circular por la CV-35 y reincorporarse a la V-30 desde la CV-30.

Para los vehículos que circulen desde el puerto a la A-7, deberán seguir el mismo itinerario en el otro sentido. En sentido Alicante, se cortará el ramal del km 11 de la V-30; deberán circular por la CV-30.

Noticias relacionadas

La actuaciones se llevan a cabo de domingo a jueves en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 horas.

La actuaciones se llevan a cabo de domingo a jueves en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 horas. / Ministerio de Transportes

También permanecerá cortado el ramal de salida de la CV-30 del km 1, hacia la V-30.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  2. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  3. La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva
  4. València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
  5. Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
  6. La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
  7. ¿Por qué incineran a Antonio Tejero en Xàtiva y no en Alzira donde falleció?
  8. Susto en el casal de Borrull-Turia

El Ayuntamiento de Silla solicita 9 millones de euros de fondos europeos para la reconstrucción tras la dana de 2024

El Ayuntamiento de Silla solicita 9 millones de euros de fondos europeos para la reconstrucción tras la dana de 2024

La regulación reduce la vivienda turística en la Comunitat Valenciana, aunque la patronal advierte de prácticas prohibidas

La regulación reduce la vivienda turística en la Comunitat Valenciana, aunque la patronal advierte de prácticas prohibidas

Paiporta reafirma su compromiso con la igualdad: la perspectiva de género, eje transversal de la acción pública

Paiporta reafirma su compromiso con la igualdad: la perspectiva de género, eje transversal de la acción pública

La compañía de Cullera JM Gestión Teatral opta a dos Premios Max con el espectáculo “Voilà”

La compañía de Cullera JM Gestión Teatral opta a dos Premios Max con el espectáculo “Voilà”

La Nau obtiene el primer Sello de Patrimonio Europeo de la Comunitat Valenciana

La Nau obtiene el primer Sello de Patrimonio Europeo de la Comunitat Valenciana

El PSPV demana investigar en les Corts les “irregularitats” en les derivacions a la sanitat privada

El PSPV demana investigar en les Corts les “irregularitats” en les derivacions a la sanitat privada

El Consell destituye a la número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana tras 15 meses en el cargo

El Consell destituye a la número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana tras 15 meses en el cargo

Quart de Poblet diseña una hoja de ruta para reclamar a la Generalitat un nuevo Centro Ocupacional

Quart de Poblet diseña una hoja de ruta para reclamar a la Generalitat un nuevo Centro Ocupacional
Tracking Pixel Contents