Enric Juan Redal, cronista oficial de Alaquàs, nombrado miembro de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales

El cronista oficial de Alaquàs, Enric Juan Redal, ha sido nombrado miembro de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales, una entidad de reciente creación que nace con la vocación de agrupar y reforzar el trabajo de investigación histórica local y actuar como puente entre ayuntamientos y mundo académico.

El nombramiento se formalizó el jueves, 19 de febrero, en el Salón del Consulado del Mar de la Lonja de València. Tras el acto, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, y la concejala de Cultura, Marta Murciano, recibieron oficialmente al historiador para felicitarlo públicamente por este nuevo cargo y agradecer su labor investigadora y divulgativa centrada en la población.

Desde el consistorio se destaca que esta designación supone un reconocimiento a su trayectoria y, además, sitúa a Alaquàs presente en la Academia desde sus inicios, al formar parte Juan Redal de esta corporación reconocida por la Generalitat Valenciana.

Una trayectoria ligada a Alaquàs desde los años 70

Nacido en Alzira, Enric Juan llegó a Alaquàs en los años 70 como profesor de Historia en el instituto hoy conocido como IES Faustí Barberà. En aquel contexto impulsó, junto a la Clavaría de la Mare de Déu de l’Olivar (1981), la publicación Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, un proyecto de largo recorrido que recibió la Medalla de Oro de la Ciudad en 2022 por sus más de cuatro décadas de trabajo investigador sobre el municipio y su gente.

Enric Juan Redal se incorpora como miembro de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales. / Levante-EMV

Juan Redal fue nombrado cronista oficial de Alaquàs el 26 de febrero de 1982 por acuerdo plenario. Su trayectoria también está vinculada al tejido cultural y comarcal: participó en la fundación de iniciativas como el Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, favoreciendo la aparición de nuevas personas investigadoras y el interés por la historia local y comarcal. Asimismo, fue director del antiguo Centro de Profesores de Torrent.

Hijo Adoptivo de Alaquàs

Una extensa y amplia trayectoria por la que Enric Juan Redal fue nombrado, en 2024, Hijo Adoptivo de Alaquàs, a propuesta de los Clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar 1981 y Asociación Cor de Vila, asociaciones y personas que a título personal han apoyado a la iniciativa así como miembros del equipo de redacción de Quaderns d’Investigació y representantes de Caixa Popular. La celebración tuvo lugar un 28 de febrero, una fecha histórica en la cual se conmemora la recuperación y apertura pública del Castell de Alaquàs como centro cultural para la ciudadanía.

Además de su labor investigadora, Enric Juan es colaborador habitual de Levante-EMV, donde ha contribuido a divulgar la memoria y el patrimonio de l’Horta Sud y de Alaquàs.