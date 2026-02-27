El Gobierno aprueba el proyecto para reparar los daños de la dana en Picanya: 4 millones para renovar la zona urbana este

El Gobierno central ha dado luz verde al proyecto redactado por los servicios técnicos municipales de Picanya para iniciar la reparación del viario y del espacio público dañado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Se trata de la actuación denominada "Reparación de las infraestructuras viarias afectadas por la dana en el núcleo urbano de Picanya–Fase 1", la primera que se ejecutará dentro de un proceso que pretende reponer los desperfectos de todo el casco urbano.

Esta primera fase se centrará en la parte este del municipio, concretamente en el núcleo urbano situado al este de la avenida Generalitat Valenciana, donde se actuará de forma integral sobre calles, aceras y servicios afectados por la inundación.

Qué obras incluye la Fase 1

El proyecto aprobado contempla un paquete de intervenciones orientado a devolver la funcionalidad y seguridad a la vía pública, con mejoras que van desde el pavimento hasta el drenaje:

Mejora del pavimento de las calles , incluyendo reasfaltado donde sea necesario.

, incluyendo donde sea necesario. Renovación de aceras, rampas y pasos de peatones para recuperar accesibilidad y movilidad.

para recuperar accesibilidad y movilidad. Reposición de señalización vertical y horizontal perdida o dañada por el episodio.

perdida o dañada por el episodio. Renovación de mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes).

(bancos, papeleras, fuentes). Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) , una de las apuestas para gestionar mejor el agua de lluvia y reducir escorrentías en episodios intensos.

, una de las apuestas para gestionar mejor el agua de lluvia y reducir escorrentías en episodios intensos. Reparación y renovación del carril bici .

. Renovación de tramos de alcantarillado dañados por la inundación.

Inversión: cerca de 4 millones de euros

La actuación contará con una inversión cercana a los 4 millones de euros, financiada por el Gobierno de España, y marca el inicio operativo del plan municipal para restaurar el conjunto del núcleo urbano tras los daños de la DANA.

El tanque de tormentas, también aprobado

Esta actuación se suma a la obra que ejecturá Picanya para incorporar, por primera vez, un tanque de tormentas —un gran depósito subterráneo— dentro de las actuaciones de reconstrucción y protección frente a futuras avenidas de agua, después de que el Gobierno central también haya aprobado el proyecto municipal elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

La infraestructura se levantará en un solar municipal de la calle Alqueria Rulla, un punto especialmente sensible donde el agua llegó "de forma muy importante" durante la riada del 29 de octubre de 2024, según detalla la comunicación municipal. De acuerdo con la información trasladada por el Ayuntamiento, el depósito proyectado en Picanya será un elemento completamente soterrado de hormigón armado, con muros de hasta 40 centímetros de grosor y tratamiento para garantizar su estanqueidad. Incorporará rejas de entrada y elementos de seguridad, además de dos bombas (una en servicio y otra de reserva) para la gestión del agua.

Alianza con Massanassa en un Plan Integral

Los Ayuntamientos de Picanya y Massanassa, gobernados por los alcaldes Josep Almenar (PSPV) y Paco Comes (PP), respectivamente, han dado un paso clave para orientar la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024 hacia soluciones estructurales y no meramente reparadoras con el objetivo de reforzar la resiliencia climática, ambiental y urbana mediante la implementación de actuaciones de adaptación climática, renaturalización urbana y mejora del confort térmico en equipamientos públicos y espacios urbanos.

Estas actuaciones, con un presupuesto de más de 6,3 millones, contemplan la creación de refugios climáticos, obras de renaturalización y regeneración urbana, una plataforma inteligente ‘smart city’ y 25 viviendas dotacionales de emergencia para realojos ante catástrofes.