Museros aprueba el presupuesto municipal de 2026 por 7.840.715,79 euros, impulsando inversiones y servicios

El Ayuntamiento de Museros ha aprobado por mayoría en el pleno celebrado este jueves 26 de febrero, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 7.840.715,79 euros. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del PSPV y de EU-Unides Podem, la abstención de Compromís, y el voto en contra de los concejales del PP. El presupuesto, equilibrado en ingresos y gastos, consolida una línea de gestión que combina rigor económico con una clara vocación social e inversora.

Durante la presentación, Cristina Civera, alcaldesa de Museros, destacó que “no es únicamente una previsión contable de ingresos y gastos; son una declaración política de principios y el reflejo de un proyecto de municipio que apuesta con claridad por la mejora de los servicios públicos, la modernización de nuestras infraestructuras y el bienestar de toda la ciudadanía”.

Uno de los ejes fundamentales de las cuentas para 2026 es el impulso a las inversiones reales, que superan el millón y medio de euros. Estas actuaciones, financiadas en gran parte a través del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València, otras líneas de subvención y el futuro remanente de tesorería, permitirán modernizar espacios públicos, mejorar instalaciones municipales y avanzar hacia un municipio más accesible, eficiente y preparado para el futuro. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, destaca la remodelación de la avenida de la Creu, la segunda fase de la remodelación de la plaza del Poeta Llorente hasta la esquina de la calle de la Costura, la adecuación del Hogar de los Jubilados, la eliminación de barreras arquitectónicas, y la adecuación de la partida del Barranquet (Pinosol), entre otras mejoras. En paralelo, el área de protección y promoción social experimenta un crecimiento del 7,24%, reforzando programas destinados a familias, personas mayores, infancia y colectivos vulnerables. “Estos presupuestos reafirman que nadie debe quedarse atrás. El bienestar no puede ser un discurso, debe traducirse en recursos concretos, en atención directa y en capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas”, afirmó la alcaldesa.

Nueva pasarela entre Museros y Massalfassar / GVA

El capítulo de personal también registra un incremento, entre otras cuestiones, derivado de la segunda fase de aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, que permitirá avanzar en la regularización de situaciones y en la eliminación de desigualdades salariales históricas dentro del Ayuntamiento, además de incorporar perfiles técnicos necesarios para reforzar la capacidad de gestión municipal. “No es solo una cuestión técnica; es una cuestión de dignidad profesional y de coherencia institucional. Un Ayuntamiento fuerte necesita una plantilla motivada, reconocida y organizada con criterios objetivos y transparentes”, señaló Civera al respecto.

Endeudamiento del 9,58%

Las cuentas municipales mantienen, además, una situación financiera saneada, con un nivel de endeudamiento previsto al cierre del ejercicio del 9,58% de los ingresos corrientes, muy por debajo de los límites establecidos. La alcaldesa destacó que “la buena gestión económica de los últimos años nos permite hoy consolidar servicios, ampliar inversiones y avanzar en justicia organizativa sin comprometer la salud financiera municipal”.

En definitiva, el presupuesto de 2026 representa, en palabras de Cristina Civera, “un Museros con mejores servicios, mejores infraestructuras, una administración más justa y un compromiso firme con el bienestar colectivo”, reafirmando el objetivo de seguir construyendo un municipio “más equilibrado, más moderno y humano”.