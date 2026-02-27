Paiporta reafirma su compromiso con la igualdad: la perspectiva de género, eje transversal de la acción pública

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado en el Pleno de febrero una moción con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de consolidar el compromiso institucional con una igualdad real y efectiva. La iniciativa, presentada de manera conjunta por PSPV y Compromís, ha sido aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno y con el voto en contra de PP y VOX.

La moción establece una hoja de ruta amplia que sitúa la perspectiva de género, con enfoque interseccional, en el centro de todas las políticas municipales: presupuestos, inversiones públicas, contrataciones, convocatorias de empleo público y planificación estratégica.

Entre los acuerdos adoptados, el consistorio se compromete a priorizar la contratación de empresas que dispongan de plan de igualdad y distintivos oficiales, que incorporen la perspectiva de género en el ámbito empresarial y laboral y que garanticen transparencia retributiva. También se incluirán cláusulas sociales en la contratación pública para favorecer la igualdad y se continuará asegurando formación actualizada en esta materia al personal municipal.

La concejala de Igualdad, María Jesús López, ha subrayado que “la igualdad debe ser transversal y estructural. Por ello reforzamos el departamento de Igualdad, ampliamos recursos para planes de empleo destinados a mujeres y mantenemos vivo un Plan de Igualdad de Oportunidades participado por el tejido asociativo, con rendición de cuentas anual ante la ciudadanía”.

La vicealcaldesa, Marian Val, ha destacado que “esta moción no es solo una declaración de intenciones, sino un compromiso firme para que cada decisión municipal tenga en cuenta cómo afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Gobernar con perspectiva de género es gobernar con más justicia y más rigor”.

La moción también contempla continuar y reforzar las campañas municipales de sensibilización y erradicación de las desigualdades de género, abordando cuestiones como la brecha salarial, la trata con fines de explotación sexual, la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos.

Reivindicaciones a otras administraciones

Dentro de esta moción, el pleno ha acordado instar a las Cortes Valencianas a redactar una nueva ley autonómica de igualdad de género con la participación del tejido feminista valenciano y a modificar su reglamento para crear una comisión legislativa específica de igualdad, tras la desaparición de la anterior comisión en esta materia.

Asimismo, se solicita a la Generalitat Valenciana que recupere y desarrolle el anteproyecto de Estatuto Valenciano de Igualdad de Mujeres y Hombres, que impulse una ley valenciana de usos racionales del tiempo con dotación presupuestaria suficiente para reforzar los recursos públicos de cuidados, que adopte medidas para reducir la brecha salarial en el marco del diálogo social y que garantice un sistema coeducativo que incorpore referentes femeninos en el currículo escolar en igualdad.

Finalmente, el ayuntamiento insta al Gobierno de España a elaborar una ley estatal de usos racionales del tiempo para mejorar la conciliación laboral y familiar mediante la corresponsabilidad.

Los acuerdos se trasladarán a la Generalitat Valenciana, a los grupos parlamentarios de las Cortes, al Ministerio de Igualdad y a los grupos del Congreso y del Senado, y se harán públicos por los canales habituales, así como al tejido asociativo local.

Noticias relacionadas

Con esta moción, "Paiporta reafirma la voluntad de continuar avanzando hacia una sociedad más igualitaria, donde la perspectiva de género sea un eje transversal y permanente de la acción pública".