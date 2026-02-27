Paterna y Burjassot se rebelan contra la Emtre y vota en contra de todos a los puntos de la asamblea

El Ayuntamiento de Paterna y el Ayuntamiento de Burjassot han votado en contra de todos los puntos incluidos en el orden del día de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) celebrada este viernes, en señal de rechazo a las políticas que están impulsando el Partido Popular y Vox al frente de la entidad.

Tanto el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, como el de Burjassot, Rafa García, han denunciado la deriva que ha tomado la entidad metropolitana bajo el actual gobierno y ha advertido de las graves consecuencias que estas decisiones están teniendo para las economías domésticas de los vecinos del área metropolitana de Valencia.

“Fue el Partido Popular quien creó la tasa Tamer, quien decidió incluirla en el recibo del agua y ahora quien no para de incrementarla. Paterna no va a ser cómplice de esta gestión nefasta que está asfixiando a las familias”, ha afirmado el primer edil. Desde Burjassot también la mentan que en "en lugar de usar el superávit, se siga o incrementando el coste a los usuarios".

Sagredo ha lamentado que, lejos de apostar por una gestión eficiente y sostenible de los residuos, el actual gobierno del Emtre esté trasladando el coste de su falta de planificación directamente a la ciudadanía, sin aplicar medidas que alivien la presión económica sobre los hogares.

Subida de la tasa Tamer

Asimismo, durante la presente legislatura la Emtre ha aprobado nuevas subidas de la tasa Tamer, además de una derrama extraordinaria de 13 millones de euros en junio de 2025, cuyo impacto ha sido trasladado también a los ayuntamientos metropolitanos, incrementando la presión económica sobre los municipios y sus vecinos y vecinas.

Por todo lo expuesto, Juan Antonio Sagredo ha recordado que el Ayuntamiento de Paterna está estudiando la posibilidad de abandonar la Entidad Metropolitana ante esta política de incremento de tasas para los municipios, algo que también comparte con el alcalde de Burjassot, Rafa García.

“El municipalismo no puede limitarse a levantar la mano ante decisiones injustas. Nuestra obligación es defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas y garantizar que no se les impongan cargas desproporcionadas”, ha subrayado Sagredo.

Una salida "ilegal" según la Emtre

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), ya advirtió a Paterna la dudosalegalidad que contempla el posible abandono de este ente metropolitano de gestión de residuos, tal como ha anunciado por el alcalde Juan Antonio Sagredo en octubre.

En un comunicado reaccionando a la postura municipal de Paterna, la entidad recuerda que la creación de la Emtre, así como la planificación de la gestión de los residuos, "deriva directamente del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, un instrumento legislativo autonómico que indica a qué plan zonal y a qué entidad pertenece cada municipio".

Emilio J. Velencoso, presidente de la Emtre y alcalde de Almàssera, recordó entonces que la creación de este ente, así como la planificación de la gestión de los residuos, "deriva directamente del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, un instrumento legislativo autonómico que indica a qué plan zonal y a qué entidad pertenece cada municipio".

Por tanto, según Velencoso, la ley en vigor obliga a los municipios a agruparse en entidades de tratamiento para tratar y eliminar sus residuos: en el caso concreto de Paterna, al formar parte del área municipal de València, debe pertenecer a la Emtre. Del mismo modo, desde le Emtre apuntaron que aunque Paterna consiguiera una modificación de la ley autonómica para salirse de la Emtre, Paterna estaría obligada a crear una planta de tratamiento y un vertedero en su término municipal.