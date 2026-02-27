Paterna da un paso clave para ser “Gran Ciudad”: el pleno aprueba por unanimidad la solicitud a Les Corts

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario y por unanimidad, la solicitud oficial para que el municipio sea declarado Municipio de Gran Población, un hito administrativo que abre el tramo final del procedimiento y deja la decisión en manos de les Corts Valencianes.

El acuerdo llega después del visto bueno previo en comisión informativa a la Memoria justificativa, el documento estratégico que sustenta la petición y que acredita, entre otros factores, el crecimiento demográfico y la mayor complejidad de gestión municipal.

Con este trámite, Paterna aspira a incorporarse al régimen jurídico de “gran población”, del que ya forman parte en la Comunitat otros municipios como Torrent —lo que convertiría a Paterna en la segunda ciudad de l’Horta en lograrlo tras la capital torrentina—.

Unanimidad

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, subrayó el carácter transversal del paso dado por la corporación: “hoy empieza un proceso que es bueno para la población de Paterna, fruto de un empeño y trabajo objetivo, riguroso y sólido, independientemente del color político”.

En la misma línea, el concejal de Gran Ciudad y portavoz del equipo de gobierno, David Fortea, destacó la importancia del día y defendió la solidez técnica de la memoria, elaborada con un doble objetivo: cumplir con la ley mediante un documento riguroso y, a la vez, explicar los retos y singularidades del municipio.

Según ha informado el consistorio, e texto tendrá vocación divulgativa y se difundirá en espacios públicos como bibliotecas y centros educativos. "El objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las singularidades económicas, sociales, históricas y culturales que definen a nuestra ciudad", ha señalado Fortea.

Trabajo clave de técnicos y funcionarios

Además, durante el pleno se reconoció de forma unánime el trabajo del personal técnico y funcionario del consistorio, clave para culminar la memoria y el expediente.

Si Les Corts aprueba finalmente la incorporación de Paterna a este régimen, el Ayuntamiento podrá reorganizar su estructura administrativa para reforzar la gestión municipal y la prestación de servicios.

Empadronados de 120 países

Sagredo también ha puesto en valor la diversidad y pluralidad del municipio, remarcando “el papel tan importante que desempeñan las personas empadronadas en nuestra ciudad, procedentes de cerca de 120 países y de todas las comunidades autónomas, que configuran la Paterna abierta y dinámica que es hoy en día”.

El primer edil ha anunciado además que ha solicitado una reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para trasladarle personalmente la importancia de que la capital de l’Horta Nord sea incluida en este reconocimiento.