Quart de Poblet diseña una hoja de ruta para reclamar a la Generalitat un nuevo Centro Ocupacional
El actual centro ocupacional de Quart de Poblet, ubicado en un local alquilado, no satisface las necesidades actuales, por lo que el ayuntamiento busca una solución a largo plazo, junto a profesionales y familiares a largo plazo
S. G.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet da "total apoyo" a la reivindicación por parte de las personas usuarias, familiares y profesionales del Centro Ocupacional para que se construya esta infraestructura sociosanitaria en el municipio. Así lo han manifestado la alcaldesa, Cristina Mora, y la concejala de Servicios Sociales, Llum Moral, en una reunión mantenida en las actuales instalaciones del centro.
El servicio se presta ahora en un local alquilado, por lo que siempre sobrevuela cierta incertidumbre sobre la duración del proyecto. Además, estas instalaciones no responden a las demandas actuales, tanto por necesidades de atención como por plazas, con una considerable lista de espera.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet presentó para el Pla Convivint de infraestructuras sociales, impulsado por el Gobierno del Botànic, un proyecto para un nuevo Centro Ocupacional, construido sobre suelo municipal. Este proyecto obtuvo el visto bueno en su momento, pero los presupuestos actuales de la Generalitat Valenciana no lo incluyen.
Hoja de ruta para conselleria
Ante esta exclusión, personas usuarias, familiares y profesionales, con el acompañamiento del Ayuntamiento de Quart de Poblet, han diseñado una hoja de ruta para reclamar a la Conselleria de Servicios Sociales "soluciones reales y tangibles".
Por parte del consistorio, la alcaldesa Cristina Mora y la concejala Llum Moral han destacado que el equipo de gobierno "estará en todo momento apoyando esta reivindicación y haciendo cuanto esté en sus manos para que el Centro Ocupacional de Quart de Poblet sea una realidad". En ese sentido, en la reunión mantenida con las personas afectadas se ha informado de que el ayuntamiento ya ha solicitado una revisión del proyecto presentado en su momento, para que esté todo a punto en cuanto se abra una oportunidad.
De esta manera, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su "compromiso con una atención sociosanitaria de calidad y que dé solución a las necesidades actuales y futuras del municipio".
