Rocafort retoma las clases en la 'escoleta' tras reunirse con las familias

Las bajas médicas que habían dejado a la escoleta de Rocafort sin profesoras suficientes para dar clase en las cuatro aulas de infantil de la escuela infantil municipal ya se han solucionado y el centro volverá a su actividad normal el lunes. Este miércoles se envió una circular desde el consistorio en la que se informaba que por bajas "sobrevenidas" se veían obligados a suspender algunas aulas y los niños y niñas tendrían que quedarse en casa. Este jueves, el ayuntamiento se reunió con las familias y encontraron una solución junto a la Asociación de Familias de Alumnado (AFA) para que ningún niño tuviera que quedarse en casa este viernes.

Asimismo, se ha solucionado el asunto de las profesoras y el lunes habrá clase con normalidad en las cuatro aulas habilitadas en el centro educativo. La 'escoleta' ha sido objeto de polémica en los últimos meses porque la AFA pedía que se aumentara la plantilla de profesorado, algo que el consistorio veía inviable por la dificultad de contratación y la burocracia exigida a la institución local y porque legalmente cumplen la ratio de claustro mínimo.

Con todo, sí firmaron un convenio con otros ayuntamientos para poder acceder a sus bolsas de trabajo para cubrir bajas de media y larga duración. Las de corta duración, como las que se han sucedido esta semana, se han podido solucionar a tiempo, antes de tomar otras medidas que causaran molestias a las familias.