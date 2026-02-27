Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Antonio TejeroCorredor ferroviario Horta SudCalle del 'infierno' ManisesDecreto ómnibus tumba ayudas danaTanque tormentas PicanyaNxN busca trabajadoresCortes tráfico Cabalgata del NinotEuroliga Valencia Basket
instagramlinkedin

Rocafort retoma las clases en la 'escoleta' tras reunirse con las familias

El ayuntamiento llega a un acuerdo con el AFA para realizar actividades lúdicas este viernes y retomará las clases el lunes

Una imagen de archivo de la puerta de la escoleta de Rocafort.

Una imagen de archivo de la puerta de la escoleta de Rocafort. / L-EMV

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Rocafort

Las bajas médicas que habían dejado a la escoleta de Rocafort sin profesoras suficientes para dar clase en las cuatro aulas de infantil de la escuela infantil municipal ya se han solucionado y el centro volverá a su actividad normal el lunes. Este miércoles se envió una circular desde el consistorio en la que se informaba que por bajas "sobrevenidas" se veían obligados a suspender algunas aulas y los niños y niñas tendrían que quedarse en casa. Este jueves, el ayuntamiento se reunió con las familias y encontraron una solución junto a la Asociación de Familias de Alumnado (AFA) para que ningún niño tuviera que quedarse en casa este viernes.

Asimismo, se ha solucionado el asunto de las profesoras y el lunes habrá clase con normalidad en las cuatro aulas habilitadas en el centro educativo. La 'escoleta' ha sido objeto de polémica en los últimos meses porque la AFA pedía que se aumentara la plantilla de profesorado, algo que el consistorio veía inviable por la dificultad de contratación y la burocracia exigida a la institución local y porque legalmente cumplen la ratio de claustro mínimo.

Noticias relacionadas y más

Con todo, sí firmaron un convenio con otros ayuntamientos para poder acceder a sus bolsas de trabajo para cubrir bajas de media y larga duración. Las de corta duración, como las que se han sucedido esta semana, se han podido solucionar a tiempo, antes de tomar otras medidas que causaran molestias a las familias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents