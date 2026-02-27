Sanidad aumentará la vigilancia dentro y fuera del centro de salud de la Coma de cara a su reapertura

La Conselleria de Sanidad trabaja en la reapertura del centro de salud de la Coma, en Paterna, que da servicio a un barrio de 10.000 personas (entre la Coma y Mas del Rosari) y que lleva cerrado meses después de un altercado violento contra personal médico.

El subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Joaquín Andani, se ha reunido este viernes con el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, al que ha trasladado las medidas implementadas por parte de la Conselleria de Sanidad para garantizar la seguridad de profesionales, pacientes y acompañantes y restablecer la actividad asistencial con las mejores condiciones en el centro de salud de La Coma.

En la reunión, a la que ha asistido también los directores generales de Atención Primaria y de Personal de la Conselleria de Sanidad, Carlos Momparler y Amparo Pinazo, respectivamente, así como representantes del ayuntamiento de Paterna y de la policía autonómica, local y nacional, Andani ha explicado que estas iniciativas “conllevan un cambio organizativo integral”.

Entre estas medidas, ha destacado el refuerzo del dispositivo de seguridad privada, medidas organizativas internas del centro, así como circuitos de atención domiciliaria y un sistema de registro y análisis de incidencias. De esta manera, la Conselleria de Sanidad incrementará de dos a tres los vigilantes de seguridad en el centro, incorporando así un vigilante itinerante de rondas exteriores, y reforzará el control de accesos con escáner de seguridad y arco detector.

Medidas organizativas internas

En cuanto a las medidas organizativas internas, con el fin de garantizar un adecuado control de accesos y evitar la aglomeración de pacientes en las salas de espera, se va a proceder a ordenar las agendas del equipo profesional para disminuir citas simultáneas y ajustar los tramos horarios. Además, habrá una gestión de colas controladas y un acceso único regulado, con aforo máximo legal y prioridad a urgencias vitales.

Durante la reunión, el subsecretario ha destacado "el esfuerzo y el trabajo constante" por parte de la conselleria de Sanidad para adoptar las medidas necesarias y poder restablecer "con la máxima garantía y seguridad" la correcta actividad asistencial del centro de salud de la Coma. En este sentido, teniendo en cuenta que se trata de un tema de seguridad ciudadana, ha trasladado también las solicitudes concretas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poner en marcha simultáneamente el "necesario dispositivo de seguridad exterior del centro".

En este aspecto, cabe recordar que el centro de salud de La Coma se cerró tras las últimas agresiones a personal sanitario fuera del propio centro. Actualmente, y hasta que el centro esté de nuevo en funcionamiento, los pacientes de la zona tienen la asistencia sanitaria garantizada en el centro de salud El Clot de Paterna.