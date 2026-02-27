Torrent producirá su propia energía limpia para abastecer edificios municipales y parte del alumbrado público

El Ayuntamiento de Torrent, a través de una modificación del contrato de Gestión Integral de Servicios Energéticos de la Iluminación Exterior, que ha permitido la instalación de cuatro plantas fotovoltaicas en edificios municipales estratégicos: el depósito de agua potable de la Avenida al Vedat, el edificio Metro (con dos instalaciones diferenciadas) y el Centro de Educación Especial Público la Encarnación.

Esta actuación, incluida en una de las prestaciones del contrato, relativa a inversiones en ahorro energético y energías renovables, supone un salto cualitativo en la estrategia municipal de eficiencia energética, sostenibilidad y reducción de emisiones, y se ejecutará sin coste adicional para el ayuntamiento, al financiarse íntegramente con los ahorros energéticos generados dentro del propio contrato.

Según consta en la memoria técnica y en los informes favorables de la asistencia técnica municipal y de los servicios jurídicos y de contratación, el conjunto de las cuatro instalaciones quedará completamente amortizado dentro de los siete años restantes de vigencia del contrato.

Un proyecto de 353,5 kWp para generar más de 538.000 kWh al año

El proyecto contempla la instalación de una potencia total de 353,5 kWp (kilovatio pico), con una producción estimada conjunta de 538.930 kWh (Kilovatio hora) anuales de energía renovable, que se destinarán principalmente al autoconsumo en edificios municipales y al apoyo energético del alumbrado público.

El resumen global de la actuación, supone:

· Potencia instalada total: 353,5 kWp

· Producción anual estimada: 538.930 kWh

· Autoconsumo directo en edificios municipales: 454.682 kWh/año

· Energía destinada a baterías (para alumbrado público): 84.275 kWh/año

La inversión total ha ascendido a 506.708 euros (sin IVA) y el estudio económico acredita que el conjunto de las instalaciones se amortiza en el plazo restante del contrato, sin que ello suponga un incremento del precio contractual para el ayuntamiento.

Tal como recogen los informes técnicos y jurídicos, la inversión ha sido ejecutada y financiada por la empresa adjudicataria del contrato energético, y se amortizará mediante los ahorros generados por la propia producción de energía renovable dentro del periodo de vigencia contractual.

El ayuntamiento continuará abonando la energía autoconsumida al mismo precio del Acuerdo Marco de la Diputación de Valencia para edificios municipales, sin incremento alguno, y esos ingresos servirán para la amortización de la inversión.

Torrent producirá su energía limpia

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "con este proyecto damos un paso decisivo hacia un modelo energético más sostenible, más eficiente y más responsable con el medio ambiente. Torrent producirá su propia energía limpia para abastecer edificios municipales y parte del alumbrado público, y lo hará sin que suponga un coste adicional para los ciudadanos, demostrando que es posible avanzar en la eficiencia energética con rigor técnico, planificación económica y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos".

Plantas fotovoltaicas en Torrent. / L-EMV

Por su parte, el concejal delegado del Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Gozalvo ha señalado, “la modificación contractual ha permitido incorporar avances tecnológicos que mejoran notablemente la eficiencia energética del municipio. Las cuatro plantas fotovoltaicas quedarán amortizadas dentro del plazo del contrato, garantizando ahorro y sostenibilidad”. Y ha añadido, “este proyecto no solo reduce el consumo energético municipal, sino que refuerza la seguridad del sistema de alumbrado público gracias al almacenamiento en baterías. Es una inversión estratégica en el presente y en el futuro de Torrent”.