Susto en Torrent por un incendio en una vivienda
Los bomberos han desalojado el edificio como medida de precaución
Torrent
Susto en Torrent por el incendio de una vivienda. El fuego se ha producido poco antes de las 20:00 horas de este sábado en la primera planta de un edificio de cuatro alturas situado en el número 100 de la calle Toledo, en la capital de l'Horta Sud.
Tras el aviso, se han dirigido al lugar del siniestro unidades de la Policía Nacional, Policía Local y bomberos del parque de Torrent. Los agentes han desalojado el edificio como medida de precaución.
Según ha podido saber Levante-EMV, no no hay ningún herido en el interior del inmueble afectado.
